¿Quien filtró los datos de las cuentas de Andorra?

Para contextualizar, recordemos que Florenci Pujol muere en los 80 y las primeras cuentas de los Pujol en Andorra datan de principios de los 90, por lo que hay un intervalo de 12 años donde no se sabe donde estaría la herencia del padre de la familia.

Lo que aseguran algunos es que el dinero no proviene de la herencia sino que forma parte del dinero que quedó en banca catalana cuando el caso del escándalo de Bárcenas, por lo que podría haber relación entre los dos casos a través de empresas constructoras.

Una filtración del banco precipitó la confesión del ex preseident. ¿Quién filtró la información? Algunos creen que podría haber sido un empleado o los propios directivos del banco al ver que si no colaboraban en el caso, se les podría recobar la licencia para operar en España. El BPA asegura que el pantallazo con las cuentas de los Puyol no pudieron ofrecerlos ellos, sino que se trata de un robo.