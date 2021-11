Lo que no se vio en la entrevista de Isabel Díaz Ayuso en El Hormiguero 3.0: "Hay algo más que no cuenta"

Patricia Centeno, analista de comunicación no verbal, vio a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "muy relajada y tranquila" durante su entrevista en El Hormiguero 3.0. Destaca que la actitud de Ayuso no tenía "nada que ver con la que muestra en otros actos políticos". "El Hormiguero es un programa que a los políticos les debería relajar bastante y ella estaba encantada de la vida", mantiene.

Analizando su expresión no verbal, Centeno considera que Ayuso no advierte a Pablo Casado "como la gran amenaza ni un gran adversario". Considera que hay una intención por parte del equipo de Ayuso de "no explicitar que están echando más leña al fuego. Intentan que no dé la sensación de que están enemistados ni hay una gran lejanía", explica.

El abrazo entre José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid y Ayuso por la festividad de la Almudena fue uno de los más esperados. Explica la experta que para determinar la autenticidad de un gesto hay que ver la mirada y ni ella ni Almeida tenían los ojos cerrados. "En un gesto de afecto nos pasa lo mismo". Así, Centeno pone en tela de juicio "la sinceridad en un abrazo de 2 segundos con los ojos abiertos".

Encuentra Centeno que en la explicación que dio Ayuso sobre el hecho de haber bloqueado a Teodoro García Egea en uno de sus teléfonos "hay algo más que lo que cuenta y esquiva la mirada a Pablo". "Creo que estaba dando una excusa sobre lo que había pasado, sea verídica o no. Realmente se estaba escudando o buscando algún tipo de justificación para explicar por qué había bloqueado a un compañero".

Cuando habla del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Patricia Centeno detecta "cierta rabia" en Ayuso. "Siempre que mostramos la dentadura o el gesto de desagrado que hacemos con la nariz se traduce en que le provoca un rechazo esta situación".

