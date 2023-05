¿Qué tienen en común Lady Di y Camilla?: Lo descubrimos en Espejo Público

Londres y el Reino Unido serán este fin de semana el epicentro del foco informativo. Han sido largos meses de preparativos para que la ceremonia de la coronación del primogénito de Isabel II sea perfecta.

En todo este tiempo la información de cómo transcurriría el gran día, (este sábado 6 de mayo), ha ido trascendiendo muy poco a poco, siendo esta misma semana cuando se han filtrado los detalles más importantes como los horarios, el itinerario, el proceso de la coronación y los asistentes.

No han faltado las especulaciones sobre si finalmente asistiría o no Harry y Meghan, y es hace muy pocos días cuando trascendía que el hijo menor de Carlos III acudirá solo a la coronación de su padre. Meghan no le acompañará porque se quedará en California con sus hijos.

¿Qué conocido diseñador ha elegido Camilla para el gran día?

Una de las informaciones que más han llamado la atención es saber que Camilla ha elegido al mismo diseñador que durante diez años vistió a Lady Di contribuyendo a crear en ella una imagen más sofisticada y rompedora.

Hablamos de Bruce Oldfield, un modisto que ha conseguido el éxito y el reconocimiento con mucho esfuerzo, ya que sus orígenes humildes distaban mucho de los ambientes de alta sociedad en los que se mueve desde hace décadas. Oldfield se crió y creció en hogares de acogida, nunca conoció a sus padres biológicos, pero las dificultades no le han impedido llegar a lo más alto en su profesión.

Diana y Oldfield se conocieron en los años 80, en esa época la joven princesa tenía un estilo clásico, en su armario primaban los jerseys, las prendas floreadas y mucho pantalón. Oldfield consiguió transformar esa imagen de mujer tímida que intenta pasar desapercibida en una mujer más rompedora con vestidos plisados y mucho más atrevidos.

Al diseñador se le sigue conociendo como todo un referente en la moda de Lady Di. El talento de Oldfield también cuenta con el reconocimiento de Camilla que desde hace años también se viste con él. La expectación por ver el diseño que lucirá la reina consorte es máxima, ¿primará el estilo de Lady Di o veremos el estilo puramente personal de Camillla?.

Sin duda el afamado diseñador ha conocido muy bien a las dos mujeres de Carlos III, dos mujeres antagónicas que con un diseñador en común: “A Diana le aporté glamur y a Camila, confianza en sí misma”, ha declarado él sobre su trabajo para estas dos mujeres, tan diferentes y al mismo tiempo con vidas tan enredadas entre sí", reconocía el propio Bruce Oldfield.