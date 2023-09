¿Por qué el perfil de Instagram de Victoria Federica no acaba de despegar? Un experto en marketing tiene la respuesta

José Noblejas, experto en marketing digital, ha analizado en Espejo Público la vida de Victoria Federica en redes sociales. Mientras Froilan se mantiene en perfil bajo en Abu Dabi su hermana comparte imágenes y vídeos a diario. Recientemente la hija de la infanta Elena se ha dejado fotografiar en pasarelas de Madrid, París y Milán.

Asegura que Victoria Federica está jugando en una liga que no le corresponde: "Es como si me pongo yo de delantero centro del Athletic, por mucho que me gustara, no es mi liga no lo voy a hacer bien". Explica que no está ni en las métricas, ni en los seguidores ni en el volumen de comentarios como para tener el caché que tiene.

Victoria Federica tiene ahora mismo 256.000 seguidores y un caché aproximado de 4.000 euros "cuando deberían pagarle la mitad". "A la marca le sale rentable asociarse con ella por su vinculación con Casa Real y sus acuerdos con marcas de lujo", destaca. Victoria Federica gana al mes una media de 3.000 seguidores. Cuando apoyó públicamente a su abuelo o se la ha visto en los toros pierde de golpe 4.000. Un riesgo para las marcas, porque si un contrato entra en vigor justo cuando acaba de perder seguidores no sale rentable para la marca que justo inicia en ese momento la campaña.

"Victoria Federica tiene un perfil de IG demasiado artificial"

Victoria Federica peca de tener un perfil de IG demasiado artificial, no conocemos a la Victoria Federica chica, mantiene el experto. Su padre le ha conseguido una foto con Rihanna, una de las más vistas en su perfil en IG, hitos así le hacen ganas seguidores. "Hay un entramado detrás que es el que brilla. Si no tuviera los apellidos que tiene estaría en su casa viendo la tele", señala.

Cree que para mejorar su perfil de Instagram debería ofrecer contenidos que conecten emocionalmente con la gente que le sigue y poner el foco en los seguidores, en los comentarios y en la interacción. "Para ella puede ser un problema estancarse en 250.000 seguidores porque podría haber contratos que no le lleguen", advierte.