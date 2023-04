¿Qué se ha perdido Beatriz Flamini, la mujer de la cueva?

Beatriz no ha tenido ninguna relación absolutamente con nadie, ni tampoco se ha enterado de ninguna noticia durante ese año y medio que ha permanecido dentro de la cueva. Esto ha sido un experimento para ver lo que supone el aislamiento social durante 500 días, para ver cómo afecta esa soledad, la oscuridad. Durante todo este tiempo ha leído 60 libros y ha escrito diarios y notas. Contaba con un botón del pánico por si acaso llegaba el momento en el que no soportase esa espera aislada.

Pasados sus primeros tres meses, nos aseguran los espeleólogos: "Tuvo un bajón anímico pero decidió seguir adelante con el experimento".

Sabiendo todo esto, exactamente ¿Qué se ha perdido Beatriz durante todos estos días?. No sabe que hay una guerra en Ucrania, que la reina Isabel II de Inglaterra falleció, que ya no es necesario llevar mascarillas tras la crisis del Coronavirus, tampoco se ha enterado de la ruptura de Shakira y Gerard Piqué más toda la trascendencia posterior.

Este es el divertido resumen de todo lo que se ha perdido Bea contado por el periodista Óscar Castellanos: "Hay un guerra, pensábamos que sería cortita, pero no. Rusia, Putin, invadió Ucrania, Zelenski es su presidente, le vas a mucho. A la que ya no vas a ver es a la reina de Inglaterra, falleció el año pasado con 96 años, ahora reina su hijo Carlos... y hablando de reyes, ahora el nuestro toca el cajón flamenco, ¿Cómo te quedas?. Su padre, Don Juan Carlos, viene a veces por España, el año pasado estuvo y se lió una buena, puede que en breves repita visita. Chanel, esta chica, estuvo cerca de ganar Eurovisión, en su día nos hartamos de escuchar su canción, de esa te vas a librar, pero de esta otra no. Se la ha escrito Shakira a Piqué para vengarse después de que él la dejase, si, se han separado y ella se ha llevado los niños a Miami. También han roto la Preysler y Vargas Llosa. Y ahora agárrate, esta es Ana Sandra Lequio, de primeras nos dijeron que era la hija de Ana Obregón, algo raro con 68 años, ¿no?, bueno, pues resulta que es su nieta concebida con una muestra de semen de Aless, el hijo fallecido de Ana, engendrada por un vientre de alquiler en Miami.

Un consejo, de camino al banco pasa por el banco, porque está todo carísimo, la inflación disparada, los precios por las nubes... hacer la compra es un lujo y no digamos echar gasolina, el euribor camino del 4%. Pablo Casado dimitió, ahora manda Feijóo en el PP.

¿Qué mas?: lo de la ley del Solo Sí es Sí, Carlos Alcaráz que llegó al número uno en el tenis, uno que se llevó más de dos millones en 'Pasapalabra', el tortazo de Will Smith a Chris Rock....Mucha información si, pero, ¿Qué esperabas?, han sido 500 días y 501 noches"