¿Qué pasa con los 'culillos' sobrantes de los viales de vacunas contra el coronavirus?

Una vez extraídas todas las dosis de vacuna de un vial sobra una pequeña cantidad de vacuna. Se trata del famoso 'culillo' al que aludía el consejero de Salud de Andalucía Jesús Aguirre.

El reportero de Espejo Público Raúl García muestra cómo se desarrolla una jornada de vacunación masiva en Madrid. Natalia, una de las sanitarias encargada de inyectar las dosis, explica que de un vial de AstraZeneca salen 11 dosis. Lo sobrante no se puede aprovechar. Mantiene que es una mínima parte que no da pie a sacar otra dosis.

De mezclar varios restos de vacuna podría darse el caso de que se conformara una dosis mezclando diferentes lotes, práctica desaconsejada por los expertos.

Los viales que no han sido usados en una jornada no se tiran, sino que se guardan 48 horas en nevera. Explica además la sanitaria que no se cargan las jeringuillas a la vez. Las jeringuillas están vacías y según llega el paciente se cargan.

En las 12 horas que están vacunando se acerca gente a la puerta de los recintos para ver si sobra alguna dosis. Sin embargo, no se vacuna a nadie que no haya sido citado previamente a través de una llamada o mensaje con código QR. Las dosis que quedan dentro del vial durante una jornada se quedan acumuladas para el día siguiente. La política es que las dosis se aprovechen al cien por cien.

Puedes volver a ver el reportaje de Raúl García sobre qué pasa con los culillos de las vacunas en ATRESPLAYER.