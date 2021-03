El consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre, pide perdón por no llevar puesta la mascarilla en la calle

El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, se ha visto envuelto en una polémica que le ha obligado a pedir perdón a través de su cuenta de Twitter. El consejero, fue grabado paseando por las calles de Sevilla sin la mascarilla puesta.

Carmelo Gómez, diputado del PSOE en el Parlamento de Andalucía difundió la grabación en las redes sociales y acusó a Aguirre de no dar ejemplo al resto de la ciudadanía sobre las normas que él mismo pide que se cumplan.

"Pido disculpas porque he sufrido un despiste al salir de almorzar y, sin darme cuenta, he salido sin la mascarilla un momento", ha argumentado el consejero, "me he dado cuenta de la situación y me la he puesto enseguida. Creo que muchos me entenderéis porque a todos nos ha pasado. Siempre he defendido su uso", ha añadido Aguirre en redes sociales.

Desde Podemos Andalucía también se han hecho eco de la grabación y, a través de su cuenta oficial de Twitter han indicado que "quizás al consejero de Salud le gustaría explicarle a la ciudadanía andaluza y a la Policía por qué él sí puede saltarse las normas y pasear por la calle sin mascarilla con la más absoluta de mas parsimonias. ¡Qué tranquilidad, consejero!", indicaban desde la formación.

Mascarilla obligatoria desde mayo de 2020

Las mascarillas son obligatorias para evitar la propagación del coronavirus a partir de los seis años, y deben usarse tanto en lugares cerrados como en espacios abiertos, cuando no se pueda garantizar los dos metros de distancia que se recomienda como garantía sanitaria para prevenir los contagios, como refleja el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las únicas excepciones por las que se puede prescindir de la mascarilla es cuando, aquellas personas que presentan algún tipo de dificultad respiratoria, y que pueda verse agravada por la utilización de la mascarilla, así como las que cuyo uso se encuentre contraindicado por motivos de salud o discapacidad. Siempre debe llevarse un justificante médico encima que así lo certifique.

Asimismo, su uso no será exigible en el desarrollo de actividades que resulten incompatibles, como la ingesta de alimentos y bebidas, o en circunstancias en las que exista una causa de fuerza mayor o situación de necesidad.