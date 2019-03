"Que se metan conmigo, pero que dejen en paz a la Iglesia", se defiende el cura de Churra

Un vídeo de contenido sexual en el que se veía al cura de la localidad murciana de Churra manteniendo relaciones con otra persona, provocó no solo la inmediata destitución del párroco por parte del Obispado, sino una enorme repercusión social.

Este párroco ha hablado para Espejo Público en exclusiva y ha defendido su inocencia. "Es que lo que pasa es que como yo me veo inocente, estoy sufriendo pero con paz, es que no se cómo exlicarlo. La Justicia del hombre puede ser justa o injusta", responde cuando le preguntamos por su situación actual.

Lo que él asegura tener muy claro es que siempre va a obedecer las ódenes de la jefatura de la iglesia. "Estoy dispuesto a obedecer a lo que diga mi obispo y ya está y la iglesia. Lo tengo clarísimo". Al tiempo que se rebela cuando escucha las críticas a la institución religiosa. "No entiendo como puede haber personas tan malas. Si me quiere hacer mal a mí, oye que se me haga a mí, pero que no se lo haga a la iglesia conmigo. Creo que esto es diabólico".

El pueblo de Churra se encuentra dividido. Unos piensan que se trata de un montaje contra un párroco muy estricto, mientras que otros consideran que es algo que la iglesia intenta esconder.