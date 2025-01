¿Qué harías si te confiesan un crimen?: el secreto de confesión, a debate

Hoy en Espejo Público nuestro colaboradores se han puesto en la piel de los sacerdotes y nos han contado qué harían si les confesasen un crimen. Mariló Leal ha asegurado que "en 2017 en Australia el Arzobispado fue presionado por el Estado Australiano para que levantara el secreto de confesión y colaboraran con el Estado frente a los casos de abusos sexual y el Arzobispado se negó porque está obligado al derecho canónico", además, ha confirmado que "al menos ha habido cuatro curas que se han negado a ofrecer el secreto de confesión y los han matado".

Médicos, abogados, curas...

Son varias las profesiones que pueden recibir un secreto de confesión y, todas son absolutamente inviolables. Beatriz de Vicente ha indicado que "forma parte de nuestra profesión escuchar que alguien confiesa un pecado o un crimen por terrible que sea". Hemos tenido la oportunidad de hablar con el Padre Damián Montes para que él mismo nos cuente qué es lo que se debe hacer en estos casos.

¿Cobertura o crimen de confesión?

Damián Montes ha señalado que "es distinto dar cobertura a mantener el secreto de confesión". Dar cobertura es proteger, en cambio, el secreto de confesión es establecer que esa confesión debe mantenerse en absoluto secreto. También es importante reconocer que "la protección de la relación confidencial entre sacerdote y fiel no está protegida solo en la Iglesia Católica, sino en todos los derechos confesionales y también incluso en algunos profesionales", ha concretado el Padre.

Mandamientos

Un sacerdote no perdona por su persona, lo hace en nombre de Cristo, por lo tanto, Montes ha manifestado que "no puedo disponer de lo que he conocido porque no me pertenece, es una cuestión sacramental, ética, moral, religiosa..."

En una confesión, el diálogo es muy importante y el sacerdote debe hablar con el penitente, y así, hacer que la otra persona repare por el daño ocasionado.

