¿Por qué estaba en Afganistán la española de 82 años herida en el atentado en el que han muerto 3 españoles?

La española que resultó gravemente herida en el atentado de Afganistán es una jubilada bilbaína de 82 años, que sigue hospitalizada en el país. En "Espejo Público" nos hemos trasladado hasta la Asociación de jubilados en Bilbao a la que pertenece. Según nos cuentan María Celia Tamayo, evoluciona favorablemente de las lesiones sufridas tras el atentado, según el mensaje que ha escrito a sus allegados. Conocida como Araceli, la mujer es de las pocas de la asociación que suele hacer este tipo de viajes más arriesgados.

En la lista negra de viajes

Afganistán es uno de los países que están en "la lista negra" de viajes no recomendados por España y por muchos otros países europeos. En la página web del ministerio de exteriores podemos ver cuáles son las recomendaciones para viajar a cualquier país del mundo. Si consultamos lo que pone sobre Afganistán exteriores es muy claro, literalmente nos dicen: "Se recomienda no viajar bajo ninguna circunstancia a Afganistán". Según la información que detalla el Ministerio de Exteriores "se recuerda que el viaje se realiza siempre por cuenta y riesgo del viajero, y que todos los gastos derivados de la hospitalización, la repatriación de heridos o el traslado de cadáveres corren a cargo del particular"

En otros países de nuestro entorno, como Francia la información en este tipo de webs es aún más gráfica. El país vecino utiliza un semáforo, en el caso de Afganistán el color es rojo, lo que indica que no se debe viajar. En Gobierno francés deja claro también que está "totalmente desaconsejado" viajar allí.

Viajes de alto riesgo

Aunque parezca sorprendente hay agencias de viajes especializadas en organizar trayectos por países de alto riesgo como Afganistán. Son viajes donde los turistas, como explican en la web del ministerio de exteriores quienes deciden ir allí saben que viajan "por su cuenta y riesgo".

Entre los "curiosos" planes en destinos no recomendados podemos encontrar esquiar ó hacer snowboard en Afganistán ó en Irak, así como correr una maratón en Somalia. Para hacernos una idea, un viaje por Afganistán de diez días puede costar unos 2.700 euros por persona y esto sin sumar el precio de los vuelos que a estos destinos no suelen ser muy económicos.