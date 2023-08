El PSOE saca a la venta camisetas con el logo 'Perro Sanxe'

Ya se sabe que Pedro Sánchez presume de "resistencia" y lo último es transformar lo que nació como un insulto en una "marca socialista". La web del PSOE ha puesto a la venta merchandising con el lema 'Perro Sanxe' y parece ser un éxito, tanto que también han creado la versión 'Perra Sanxe' para quien la prefiera. Se pueden comprar desde camisetas hasta chapas o pegatinas. Y parece que hay tantos interesados que

La web se cayó ayer y se ha vuelto a caer esta mañana. Hay una alta demanda. A los pocos minutos de poner los productos a la venta la tienda la tienda de los socialistas colapsó. El director de comunicación del PSOE publicó un mensaje minutos más tarde disculpándose "Va un poco lenta, disculpad. Hay muchísimos pedidos y se sobrecarga"

Opinan los periodistas

"Idea brillante del PSOE" comentan algunos periodistas en el programa Espejo Público "porque le han dado la vuelta al insulto". Le sacan una gran rentabilidad. Otros discrepan. Cándido Méndez nos dice que no le gustan las camisetas con rótulos. "Esto es hip hop" "No me la voy a comprar. Yo tengo camisetas con el logo de la UGT pero a atribuciones personales me resisto"

Ya a la venta

Cuesta 4,99 euros y está disponible desde este 3 de agosto. El Partido Socialista (PSOE) ha decidido dar un paso hacia la industria de la moda con su nueva camiseta 'Perro Sanxe'. Con un original diseño, la tienda oficial del PSOE ha presentado esta innovadora prenda que se ha convertido en el nuevo objeto de deseo de los amantes de la política y la moda. La camiseta, disponible a partir del 3 de agosto, se presenta en color blanco. El nombre 'Perro Sanxe' ha generado cierta controversia y ha sido objeto de múltiples interpretaciones en redes sociales y círculos políticos. Lo que empezó como un meme sobre el presidente del gobierno se ha convertido en un icono.