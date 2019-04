Propina una paliza a un hombre que mandaba mensajes eróticos a su hija

Cuando Justin llegó a casa, su mujer le enseñó los whatsapp que su hija de 11 años estaba recibiendo de un desconocido. Se trataba de mensajes de alto contenido erótico. El acosador es un vecino del barrio donde trabaja la madre y en una ocasión que la niña estaba con su madre, le pidió el teléfono y comenzaron los mensajes.

"Yo hablé con él desde mi teléfono y le dije que le había denunciado y que la única forma de que yo le quitara la denuncia es que me acompañara al cuartel de la Guardia Civil. Por entonces había avisado a la Policía para que se personara en la estación, donde había quedado con él, pero llegaron tarde", relata a Espejo Público.

Justin ha desmentido que fuera él quien empezó la pelea. "Fue él quien primero me dio una patada en el estómago y yo solo hice defenderme. Tenía la sangre a 200. La imagen de los mensajes a mi hija no se me quita¡ban de la cabeza. Estoy muy arrepentido de lo que hice y pido a los demás padres que denuncien", asegura.

Ambos hombres fueron detenidos y puestos a disposición judicial. El supuesto acosador por un delito de corrupción de menores y el padre de la niña por causarle lesiones graves.