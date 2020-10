José Antonio Marina pide una tregua ideológica a los políticos durante 5 años

El filósofo y pedagogo José Antonio Marina cree que la pandemia de coronavirus va a poner sobre la mesa algunas cuestiones sociales como el de las viviendas excesivamente pequeñas en las que residen muchas familias y que favorecen el contagio.

Establece que estamos en un momento en el que deberíamos replantearnos todo y a su juicio estamos haciendo ciudades muy poco inteligentes en el aspecto de la movilidad, el ambiente social y muy hostiles para la infancia. Para Marina "lamentablemente de esta pandemia no aprenderemos nada porque se necesita querer aprender de la situación".

José Antonio Marina, filófoso y pedagogo, cree que la sociedad española debe decir a los políticos: "Hasta aquí hemos llegado". Considera que la separación que hay entre la sociedad política y civil en tiempos de pandemia de coronavirus"es terrible y eso es muy mal asunto".

Como docente cree que muchos de los problemas que atraviesa España en esta crisis vienen dados porque la sociedad le ha perdido el respeto a la autoridad. "La autoridad es aquel modo de influir que no se basa en el poder coactivo sino en el respeto que uno merece", explica.

Cree que en España "vivimos el síndrome de inmunodeficiencia social", ya que el sistema que puede detectar fallos sociales o anticuerpos está deprimido. "Nos engañan y no reaccionamos", lamenta. Cree que sería buena idea pedirle a los políticos una tregua ideológica durante 5 años.

Para el filósofo no es momento de tratar ciertos problemas ideológicos y es hora de abordar temas como la tasa de desempleo. Para Marina se ha roto el pacto social porque antes se le venía a decir a los jóvenes: "Si tú cumples tu parte y te formas bien, la sociedad te dará un trabajo", pero eso se ha roto. "Ahora no tocan problemas como la independencia, tenemos unos problemas tan sumamente urgentes y pueden producir tal dolor que si no intervenimos nos quedaremos un poco al margen".

"Meternos ahora en el independentismo o el cambio de jefatura del Estado no toca", establece.

