Los profesores, en contra del aprobado fácil: "Un suspenso no es un fracaso y sin él no hay motivación"

La 'Facultad Invisible', formada por un grupo de expertos en educación, ha dado a conocer un estudio en el que analiza el informe Pisa en un total de 81 países. Entre 2012 y 2022 se ha experimentado una caída de nivel en matemáticas, lectura y ciencias. Además, se ha registrado también un aumento en el número de alumnos de 15 años que tienen un nivel bajo en esas materias.

El informe llega a varias conclusiones sobre el estado de la educación en España. Asegura que los planes de estudios se enfrentan a una inestabilidad legislativa y necesitan una ley que sea duradera y no sea partidista. Marcan como otro reto importante el de luchar contra el desprestigio de la figura del profesor y reducir el número de alumnos por clase. Piden que se instaure un MIR de profesores y recuperar la cultura del esfuerzo en las aulas.

"Las pantallas no son malas por sí mismas"

Espejo Público habla con Óscar García, presidente de la Facultad Invisible. Avanza que el uso de las pantallas no es malo por sí mismo y el problema es el abuso de ellas. Cree que estamos enseñando valores incorrectos y hay que decirle a los niños que un suspenso no es un fracaso y forma parte del aprendizaje. "Es necesario para aprender de tus errores. Si no hay suspenso no hay motivación", asegura.

Cree además que el hecho de que sea más fácil aprobar desincentiva que los estudiantes brillantes intenten diferenciarse de otro tipo de alumnos. Sí cree que hace falta cierta atención personalizada a los alumnos que tienen más problemas para aprender. "Hay que darles el apoyo pero si no cumplen los requisitos mínimos no deberían pasar de curso. No es un fracaso, es necesario para aprender también", señala.

"Deberíamos permitir que los expertos en el tema decidieran cuál es la mejor forma para articular el sistema educativo"

Su informe no quiere señalar a ningún partido político concreto. "El problema es que constantemente estemos cambiando las normas, metodologías y forma de enseñar. Deberíamos permitir que los expertos en el tema decidieran cuál es la mejor forma para articular el sistema educativo español", solicita.