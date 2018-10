VALENCIA | SE ENCUENTRA DE BAJA POR ANSIEDAD

Alberto es el maestro de Sagunto que ha sido agredido por el padre de una alumna a la que había castigado. El docente cuenta que castigó a la niña en la hora del comedor y que al ir ésta a recoger la mochila volvió a agredir a otra niña menor que ella. Entonces decidió sancionarla por escrito y llamaron al padre de la alumna. Destaca que cuando llegó el progenitor le dio un cabezazo y comenzó a amenazarle. "Me llamó maestro de mierda y me dijo que pagarían para que me mataran. Acabó amenazando al director con las mismas palabras", cuenta. Denuncia que en menos de un año han recibido tres agresiones verbales e incluso una compañera tuvo que cambiar de centro al estar de baja por depresión.