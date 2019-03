Los Príncipes de Suecia, denunciados

Durante más de un mes han recorrido mundo a todo lujo. Hoteles de 5 estrellas, yates, jets privados, etc. El viaje ha costado millones de coronas y ha sido costeado por un archimillonario amigo de la pareja. Los suecos creen que nadie hace tan suculento regalo a cambio de nada.



Tanto derroche les puede pasar factura, aunque ellos no hayan pagado ni un duro. Los recién casados príncipes de Suecia acaban de volver de su larguísima luna de miel, un viaje de ensueño repleto de lujo.



Victoria y Daniel se casaron el pasado 19 de junio y, entre sus regalos, acepatron el que les ofrecía un multimillonario empresario sueco quien puso a disposición de los príncipes todo su arsenal de mansiones, yates y aviones privados para el disfrute de los novios.



La primera escala fue en la Polinesia, como dos tortolitos disfrutaron de la paradisíaca isla de Bora Bora a bordo del yate del empresario sueco quien les incluía a un reconocido chef y a 12 personas de tripulación para atender en cada momento a los recién casados.



De ahí, viajaron hasta Brasil, donde se alojaron en el hotel de 5 estrellas Copacabana, luego marcharon a Estados Unidos donde pasaron unos días en la mansión del empresario sueco, también volaron a Nueva York y a Boston para ir al concierto de Lady Gaga y Robie Williams, en fín que se lo han pasado de lo lindo.



Los Príncipes de Suecia han sido denunciados por sospecha de corrupción. El Ministerio de Hacienda no consiente regalos por un valor superior a 7 euros y subraya, "cualquier empleado público nunca debe abusar de su posición". Sin embargo, los príncipes Victoria y Daniel se defienden: dicen que no han sido sobornados, que su luna de miel fue un viaje privado y que el regalo lo hizo un viejo amigo de la familia Real.