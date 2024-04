A por la primera generación libre de tabaco en el mundo en el Reino Unido

La noticia traerá debate. Reino Unido prohíbe la venta de tabaco a todos los nacidos a partir del 1 de enero de 2009. Se prohíbe también cualquier producto que contenga nicotina con un objetivo: Eliminar el hábito del tabaco entre los jóvenes en 2040. El debate ha sido intenso en lo político, y suponemos que lo será también en la calle. La medida ha sido promovida por el primer ministro británico, Rishi Sunak. Nos cuenta la corresponsal de Atresmedia, Eva Millán, que lo que será ilegal no será el consumo sino la venta y se irá ampliando cada año hasta que haya una primera generación libre de tabaco en el mundo.

Medida polémica

Es la primera medida que se adopta en el mundo. Nueva Zelanda tenía previsto una iniciativa similar pero abandonó los planes en noviembre. El debate es muy agitado. Los conservadores están muy divididos. Ha sido una jornada complicada para el primer ministro porque prácticamente la mitad de sus diputados o se abstuvieron en la votación o votaron en contra. Tenían libertad de voto.

Consideran que supone un atentado a las libertades de los ciudadanos por parte de un “Estado niñera”. Asegura Eva Millán: "No es una medida bienvenida este los tories británicos. Tuvo que ser aprobada por la oposición pero las autoridades sanitarias británicas están muy a favor y presionando al primer ministro". Dos tercio de los fumadores fallecen por alguna consecuencia vinculada por el tabaco. Se calcula que hay unas 80 mil muertes anuales en el reino Unido a consecuencia del tabaco.

Raquel Fernández de Nofumadores.org se muestra muy partidaria de esta radical medida. "No se puede hablar de libertad cuando uno es adicto a una sustancia. Esa adicción se crea desde los 18 años en muchos casos porque no existen las medidas adecuadas para que empiecen a fumar. hay demasiados puntos de ventas, no piden el DNI, etc" ha declarado Raquel n el programa Espejo Público.