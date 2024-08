El primer verano de Nano tras hacerse famoso: "No he hecho vacaciones, quiero cambiar la percepción que tiene la gente de la "calle""

David Raga Sánchez, conocido como Nano, sigue inmerso en su proyecto. Los jóvenes y el cambio de la percepción que tienen de la "calle" es su objetivo. Su deseo, iniciar una "revolución" que permita cambiar la connotación de este concepto, en muchas ocasiones relacionado con "liar-la, robar, hablar mal a tus padres...". Considera que debería asociarse con valores como los que transmite "la familia, la humildad y el trabajo".

"La verdadera calle"

Y lo hace a través de 'La verdadera calle'. El relato de su historia personal contada con palabras, melodías e imágenes a través de un libro, una canción y un cortometraje. Nano asegura que son muchas las madres que le agradecen su labor en el cambio de sus propios hijos que, dicen, "están más relajados en casa, cuentan hasta diez antes de contestar, no hablan mal, dan un beso antes de despedirse de sus padres...". "Esto me ayuda a seguir motivado con mi proyecto", añade.

Avanza, además, que el siguiente paso será la producción de la segunda parte del cortometraje, que retrata su vida a través de dos puntos de vista, "el del niño bueno y el niño malo", que al final confrontan dando como resultado una moraleja. Una segunda parte que, afirma, ha sido reclamada por el público, tras una primera entrega desarrollada "con un buen equipo y pocos recursos" y de la que "se ha entendido el mensaje".

"Influencer" de calle

¿Se considera un "influencer"? Sí, un "influencer de calle". Nano se identifica con este tipo de creador de contenidos que influencia a los jóvenes a través de consejos y "ayudando a todo el mundo que me escriba". La gestión de redes sociales y proyectos, que compagina con dos trabajos: el de peluquero y el de camarero. Indica que, aunque se haya querido centrar en sus planes personales, no ha querido dejar los dos empleos, ya que son una fuente segura de ingresos. "Si no trabajas, como te salgan mal los proyectos te quedas sin nada", apunta.

El joven cuantifica en un mínimo de mil euros sus ingresos mensuales, entre los trabajos y los que se derivan de sus proyectos personales. Asegura que con esa cantidad "lo organizo todo para casa y para seguir invirtiendo". "Soy un chaval que no gasta e invierte en sí mismo para seguir creciendo", añade. Indica, además, que el dinero no es una de sus preocupaciones. Sí lo es el crecimiento de su proyecto y que su "mensaje llegue a más personas". Es por este motivo que en su primer verano tras saltar a la fama, no ha podido hacer vacaciones: "todos los viajes que he hecho han sido relacionados con el trabajo y los proyectos".

La gestión de los "haters"

"Vives del cuento, tan solo lloras, eres un mentiroso...". Son algunos de los mensajes que Nano asegura recibir: "Es un "machaque" diario en Internet, sin parar". "Te quitan un poco de salud mental, pero si quieres seguir queriendo estar bien tienes que ser fuerte y centrarse en lo bueno", detalla.