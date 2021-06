El presidente de PIMEC, sobre los indultos: "Hay que generar un clima de confianza para salir de la crisis"

Considera Antoni Cañete, presidente de PIMEC, que las opiniones constantes sobre los indultos a los presos del procés alimentan los extremismos. Desde PIMEC quieren "que se evite el frontismo" en el que han estado instaurados en los últimos años y que ha llevado a un bloqueo en Cataluña.

Cita al entrenador Johan Cruyff y cree que "la pelota para poderla jugar hay que bajarla a tierra". expone que no se pueden generar opiniones constantes desde distintos ámbitos y hay que bajar la pelota a tierra "porque si hacemos especulaciones nos estamos jugando mucho".

"Hay que salir de la política del 'no' y entrar ya en la del 'sí'"

"El problema de los últimos años nos ha tenido bloqueados económica y empresarialmente. No hay que hacer frontismo ni alimentar los extremos", señala. Le gustaría ver encima de la mesa cuáles son las proposiciones que se hacen ya que no entiende cuál es la contraposición que se tiene al respecto. "Hay que salir de la política del no y entrar en la del sí", señala.

Pide Cañete que se genere un clima de confianza que permita salir de la crisis económica lo más reforzados posibles. Mantiene que existe una capacidad de cosumo acumulada que ya empieza a aflorar y eso da indicadores de crecimiento de una forma muy rápida.

"La situación que hemos vivido nos va a dar un mundo diferente cuando salgamos. Será un mundo con muchas oportunidades que debemos de saber leer para salir reforzados", apunta.

