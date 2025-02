El polémico discurso de Javi Poves, el entrenador que defiende que la tierra es plana: "Me tienes que agradecer enterarte de esto por mí"

Javi Poves es entrenador de fútbol pero es conocido por defender que la tierra es plana y no redonda. Este terraplanista mediático se ha convertido en una de las caras más conocidas de los debates televisivos. Reconoce que empiezan a reconocerle por la calle por esta faceta. "En España la gente que está buscando sobre el tema en internet se ha quintuplicado". Mantiene que hasta que no vea cómo se curva el agua en los océanos no creerá que la tierra es redonda.

La community manager del equipo de fútbol al que entrena Javi reconoce que después de sus declaraciones del míster han aumentado los mensajes y comentarios sobre este tema en las redes sociales. Algunos de los comentarios bromean con esta faceta divulgativa del entrenador y lo relacionan con su posición en el fútbol.

"Hay que ser muy 'toli' para creerse algo así"

Compara la tierra con uno de los balones de fútbol de su equipo. "A ver si alguien encuentra la posibilidad de que en una esfera se encuentre el agua girando por fuera y una bola loca girando por el universo, hay que ser muy 'toli' para creerse algo así".

Javi cuenta en Espejo Público que su faceta de defensor del 'terraplanismo' no le está generando ingresos extras. "Soy un chico de la calle que se hace preguntas y esas preguntas cada vez se la hacen más personas a nivel mundial", señala. Su relación con los chavales a los que entrena no ha cambiado. "Sería estúpido pensar que hay un cambio de conducta hacia a mí. Al revés, han venido cientos de personas al lugar donde desarrollo mi actividad a darme apoyo", asegura.

Se pregunta cómo es posible que ningún científico haya sido capaz de ridiculizarle y rebatirle con argumentos de peso. Insiste en que él no pretende convencer a nadie pero mantiene que altos cargos del ejército se han puesto en contacto con él "porque muchas patentes de armamento parten de la premisa de que la tierra es plana". "Estoy diciendo cosas que llevan sobre la mesa mucho tiempo. Me tienes que agradecer que tú te estés enterando de esto gracias a mí", le espetaba el joven al periodista Ángel Antonio Herrera.

Cuenta que su novia, arquitecta, comparte su opinión sobre la tierra y piensa también que es plana.

Por su parte, el periodista, escritor y colaborador de Espejo Público Juan Soto Ivars, mantiene que a él le da igual cómo sea la tierra. "Este hombre piensa que la tierra es plana y lo dice y discute con la gente. A mí me da igual que la tierra sea redonda o sea plana, me importa un carajo. Yo con no volcar al final del día..", bromeaba.

