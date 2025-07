Las polémicas cuentas de Ábalos, al detalle: Desde 13.000 euros en kilometraje a cafés de más de seis

El Congreso ha mandado a la UCO (Unidad Central Operativa) el detalle de los pagos que le hicieron a José Luis Ábalos entre 2014 y 2024. Las cifras incluyen las transferencias en concepto de nómina, dietas y kilometraje. Lo ha hecho tras el requerimiento del Tribunal Supremo en la investigación del caso Koldo al no salir las cuentas. Según Hacienda, el Congreso habría pagado a Ábalos más de 751 mil euros, algo que no encaja con las cuentas de Ábalos en las que solo constan 79 mil euros.

Los datos que aporta el Congreso son casi idénticos a los que ya había facilitado Hacienda. Son sueldos de más de 6 mil euros y se contemplan otros gastos como 13 mil euros en concepto de kilometraje, por usar su vehículo particular. Respecto a las dietas, destacan los 1050 euros que Ábalos recibió en 2016 por un viaje a Georgia, 750 euros de otro viaje a Montenegro y 360 euros por un viaje más a Suiza. En estos gastos, Ábalos incluía hasta la compra de botellas de agua mineral (4,20 euros) y cafés que superan los 6 euros.

"Es un escándalo que los diputados socialistas no gocen de autonomía económica"

Respecto a los pagos, en el caso del PSOE es el partido quien recibe la nómina del Congreso y luego la reparte entre sus diputados. Un sistema que lleva utilizándose en Ferraz durante décadas. "Me parece un escándalo que los diputados no gocen de la autonomía para cobrar su sueldo", opina Paco Marhuenda, director de La Razón, que cree que esa falta de independencia económica quita a los diputados del PSOE toda personalidad y hace que estén "dispuestos a votar lo que Sánchez quiera les guste o no porque si no no van a las listas".

Ante el cuestionamiento de la libertad de los diputados del PSOE, Chema Crespo, periodista de Público, ha dudado de la independencia de todos los diputados, también los del PP y ha defendido que "los ejercicios de voluntad que puedan hacer los diputados nadie se los impide". Por su parte, Elisa Beni ha calificado como una "anomalía" la forma en que cobran los diputados del PSOE.

