Domingo, el origen de la guerra en Torre Pachecho: "Tenía que tocarle a alguno una paliza y me tocó a mi"

Unas imágenes de las heridas de Domingo tras ser apaleado por varios jóvenes en la localidad murciana de Torre Pacheco se hacían virales generando un auténtico revuelo.

Los medios se hacían eco del caso y las fotos de su rostro totalmente desfigurado por la paliza estaban por todos los sitios. Como consecuencia, los grupos ultras tomaron la zona organizando cacerías en contra de los inmigrantes. La situación en el pueblo cada vez está más tensa y los vecinos ya no saben qué hacer.

Hoy, hablamos con Domingo, la primera víctima de esta historia y por quién, sin quererlo, empezó esta guerra que ya es asunto nacional. "No estoy saliendo porque no me veo en condiciones para que todo el mundo me vaya mirando", asegura cuando Sonsoles le pregunta si está volviendo poco a poco a la normalidad.

Además, Domingo todavía se pregunta por qué decidieron apalearle a él: "No sé por qué me atacaron a mi, ni si quiera los miré". Para terminar, el hombre solo pide tranquilidad y poder echar "sus partidas de dominó". ¡Dale al play!