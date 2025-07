Elisa Beni llama "inútil" al ministro Marlaska por la escalada de violencia en Torre Pacheco: "Se ha reaccionado tarde"

Elisa Beni distinguía dos hechos claramente diferenciados en los respectivo a la situación que atraviesa el municipio de Torre Pacheco (Murcia) desde que se produjo la brutal agresión a un hombre de 68 años, por parte presuntamente de varios jóvenes de ascendencia magrebí.

Chispas que generan incendios

Catalogaba de "incidente concreto"la paliza a Domingo, vecino de la localidad, y la separaba de las consecuencias que ha tenido, y la instrumentalización de ese hecho por parte de distintos grupos que han reaccionado violentamente.

"Se han producido chispas en otros sitios, y no se ha producido esto (...) No se produce esta ultra-reacción. Me refiero a esta reacción de la ultraderecha", exponía, para reflexionar sobre el ventajismo político derivado de esta cuestión. Cuestionaba los intereses que hay tras los disturbios, de los distintos actores.

"Se ha reaccionado tarde"

Aprovechaba para comparar las noches de disturbios graves que se han vivido en Torre Pacheco, con los episodios - ya de otra época - que sufrían los ciudadanos de País Vasco con las juventudes abertzales, cuando causaban importantes incidentes en las calles de sus ciudades: "Nunca he visto que una movida de kale borroka dure cinco días. Jamás le duraba a la Guardia Civil, o a los de intervención de la PolicíaNacional, seis días una manifestación que acababa en disturbios de la kale borroka".

"Las cosas hay que atajarlas desde el principio"

Elisa Beni criticaba las formas y la tardanza con la que entiende que se ha actuado frente a los actos violentos, crítica que dirigía al Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande Marlaska: "El problema es que la ultraderecha desestabilice el país, que lo están buscando... Se han localizado bots rusos difundiendo los bulos (…) Esta es una forma de hacerlo (…) A la ultraderecha hay que combatirla".

El periodista Paco Marhuenda intervenía para definir al ministro Marlaska como "uno de los sujetos más sobrevalorados de la historia de la justicia española (…) Es muy incompetente". Recordaba también cómo actuaba el actual ministro durante el Gobierno de Mariano Rajoy, movido supuestamente por sus aspiraciones a Fiscal Genreal del Estado, según añadía Marhuenda.

"Es simpático, yo empatizo con él, pero es un inútil", exclamaba el periodista. A Lo que Elisa Beni se situaba de lado de su compañero.

