Chema Crespo, sobre la creación de una sede para organizar patrullas anti inmigración: "Esto suena rematadamente mal"

Primera noche sin incidentes en Torre Pacheco desde el pasado viernes, después de la agresión a Domingo. 150 agentes se encuentran en la localidad murciana, velando por la seguridad de los ciudadanos, y eso ha provocado que no haya ganas ni cuerpo para la polémica, aunque los vecinos sienten miedo de que vuelva la tensión en los próximos días.

"Eso es un delito"

Ante la amenaza latente de que vuelvan los enfrentamientos a las calles de Torre Pacheco, una organización neonazi se ha planteado abrir una sede oficial para organizar nuevas patrullas anti inmigración. Una noticia que no ha dejado indiferente a nadie, y Chema Crespo ha comentado en Espejo Público que: "Esto suena rematadamente mal. Se ha destapado lo peor de la población española, muy minoritaria, que forma un mix de bulos, de noticias falsas, de redes sociales, de financiación, de presencia internacional de actores que intervienen en esto, y la visibilidad que han conseguido en Torre Pacheco. Por lo tanto, afloran las personas muy organizadas que se ofrecen a formar a gente para hacer patrullas ciudadanas, eso es un delito".

"VOX quiere concentrar todos los problemas del país en la cuestión migratoria"

El periodista y expolítico español, Chema Crespo, ha querido aprovechar la oportunidad para opinar sobre el discurso político que dio el líder de VOX de Murcia, sobre la inmigración, y ha asegurado que "VOX quiere concentrar los problemas del país en la cuestión migratoria, y además, sin ninguna sutileza".

A Chema Crespo no le parecen justas las palabas de Feijóo

Además, el colaborador del programa ha querido opinar también sobre las palabras que ha tenido Alberto Núñez Feijóo sobre el problema de inmigración que sufre España: "Comparto muchas cosas que dice el señor Feijóo, pero todo se me ha venido abajo cuando dice que los que vengan, si delinquen, primero se tiene que aceptar la Constitución y el ordenamiento jurídico, pero eso es de aplicación a todos. No solo a los inmigrantes. Entonces esa línea tan sutil de hablando de inmigración, y hacer consideraciones sobre las cuestiones de orden público en las que puedan verse implicados estos ciudadanos, me parece que no es justo".

