Pilar Vidal pone en entredicho el robo a la casa de Carmen Lomana: "Me haces dudar, es muy casual"

Carmen Lomana ha sufrido un robo en su vivienda del centro de Madrid. La colaboradora de Espejo Público se confesaba aún "muy estresada" por la situación vivida. La empresaria ha salido de su domicilio para agradecer la atención de los medios de comunicación en un momento en el que los cerrajeros y la empresa de seguridad aún se encuentran en su casa haciendo las labores pertinentes.

Cuenta que estaba en casa terminando de arreglarse en torno a las 15.30 horas para acudir a trabajar a televisión, entonces comenzó a "escuchar ruidos raros". Se asomó y al salir por el pasillo vio a unos hombres por el salón dando vueltas. "Yo creo que acababan de reventar las cerraduras y la alarma y no podía creerme lo que estaba viendo".

"Los ladrones llevaban chandal buenos, no te creas que iban hechos una porquería"

En un primer momento llegó a pensar que fueran sus sobrinos. Iban con la cabeza tapada y llevaban chándal buenos: "no te creas que iban hechos una porquería", destaca. En ese momento Carmen comenzó a gritar y le dijo a los hombres que la Policía se presentaría en su domicilio porque les acababa de llamar. Se metió en la cocina, activó el SOS de la alarma de seguridad, llamó a la Policía y al 112. "Yo no sabía si estaban escondidos en algún sitio. Fueron momentos de auténtico terror. Cogí un palo y el cuchillo más grande que tenía en la cocina", relata.

"Oos va a resultar difícil encontrar algo porque ahora en las casas no tenemos dinero ni joyas"

Lanza un mensaje a las personas que entraron en su hogar: "Tengo que decir a los ladrones gracias porque no me habéis hecho nada. Pero también os digo que os va a resultar muy difícil encontrar algo porque ahora en las casas no tenemos dinero ni joyas", afirma.

No se considera una persona miedosa pero reconoce que esta situación "le trauma a cualquiera". Le asusta que los ladrones hayan ido directamente a su piso y que la hubieran vigilado en los últimos días. "Nosotros estamos muy expuestos, saben nuestra vida y nuestros horarios. Cuenta que hace poco por la noche vio a un tipo raro dando vuelta y le pidió al chófer que no se fuera hasta que no se hubiera ido esta persona", apunta.

"Me parece muy casual que seas la única famosa de Madrid señalada por el robo"

Pilar Vidal destaca que le parece casual que en este momento que hay una oleada de robos a famosos y sea ella la única famosa de Madrid señalada por el robo. "A veces me hace duda, es muy casual. Quiero pensar que no. En Sevilla ha habido una oleada. Sólo te ha faltado estar con el ministro del Interior", destacaba.

Carmen Lomana se defiende y dice que ella no necesita hacer montajes porque es una persona suficientemente conocida y querida. "Me han llamado hasta de México y de Dubai. He bajado a atender a la prensa porque están al sol. Como no dejan de llamarme por educación y deferencia he bajado", destacaba sobre su atención a los medios de coomunicación.