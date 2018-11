El artista gallego Enrique Tenreiro es el autor de la pintada sobre la tumba de Franco. Dibujó una paloma de la paz y escribió la palabra 'libertad'. Cuando llegó seguridad, el artista gritaba: "Por la libertad y por la reconciliación de todos los españoles". Enrique Tenreiro ha declarado en 'Espejo Público' que su intención no era política, sino artística. También admite que conocía las consecuencias que podría tener, aunque previamente habló con un fiscal que le aseguró que si no saltaba o rompía la tumba, el acto no tendría graves consecuencias.

Pilar Gutiérrez, 'la mujer más franquista de España' ha expresado su opinión al respecto: "Este señor está muy atrasado de noticias porque lo que pide ya lo hemos tenido en España con Franco y años después, hasta que han llegado Zapatero y compañía". Además, confiesa que no van a denunciarle.