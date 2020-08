Pilar Eyre, con "ganas de llorar" tras la marcha del rey: "Me siento un poco viuda"

La periodista Pilar Eyre es muy conocedora de la situación de la monarquía. Durante años ha cubierto las informaciones de la Casa Real. Ante la noticia de la salida de España del rey emérito asegura que se siente "un poco huérfana, aunque por la edad un poco viuda", bromea.

"Estoy impactada, creo que es un acontecimiento histórico y estoy entristecida aunque haya gente que no lo entienda y se mofe de ese sentimiento", señala. Eyre publicaba en sus redes sociales un mensaje tras el comunicado del rey emérito: "Amigos, os parecerá una tontería, pero casi tengo ganas de llorar... no es tristeza, es el final de una época que ha sido la mía, para bien o para mal... no os riáis de mis palabras, están dichas desde el corazón. Ab imo pectore".

Cree la periodista que durante los últimos meses ha existido una gran incertidumbre con este comunicado y siempre flotaba en la imagen de los reyes qué pasaría con la situación de don Juan Carlos.

Echa en falta saber dónde se va a establecer el Rey o cuánto tiempo va a estar fuera de España. Asimismo, considera que en el comunicado del monarca se debería haber hecho alguna referencia a la reina doña Sofía que es su mujer y oficialmente continúan siendo un matrimonio.

