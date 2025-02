Pilar Alegría niega haber corregido a Yolanda Díaz diciendo "eso no es así": "Me sorprende que sacaran esa frase de ese susurro"

La ministra portavoz y líder del PSOE- Aragón Pilar Alegría se sienta en el plató de Espejo Público horas después del plantón que ha escenificado el PP al Gobierno en el consejo de política fiscal y financiera. Los populares no se quedaron a escuchar a María Jesús Montero. Para el PP el pacto del PSOE con ERC en el que se ha aprobado la condonación de la deuda "es un teatrillo" y no quieren ser "ni cómplices ni testigos de lo que han aprobado unilateralmente".

Para Alegría este plantón se traduce en un gesto de absoluta irresponsabilidad por parte de distintos consejeros de Hacienda. Recuerda cómo en el pasado los consejeros de Andalucía pidieron una condonación de la deuda de 17.000 millones de euros de su CCAA y ahora se aprueba una condonación para todos los territorios. Recuerda que el sistema de financiación actual se aprobó con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, "posteriormente llego el PP y gobernó en nuestro país con mayoría absoluta y nunca abrió este debate que vuelve ahora a la mesa por una propuesta de este Gobierno progresista".

"Muchos se levantaron de la reunión porque cuando esta ley se apruebe sí querrán esa quita de la deuda"

Señala la ministra portavoz que el debate de la financiación autonómica está encima de la mesa y mientras esto sucede "es importante recordar que todas las CCAA en nuestro país en estos últimos 6 años del Gobierno de Sánchez han recibido más de 300.000 millones de euros más en materia de financiación autonómica".

Cree además que muchos se levantaron de la reunión "porque no quieren manifestar allí su voto negativo a esta condonación de la deuda porque cuando esta ley se apruebe las CCAA querrán esa quita de la deuda".

Compara la condonación de la deuda, y parte de sus intereses, con el hecho de que te perdonen una parte de la hipoteca. Se retrotrae a la crisis del 2008. Recuerda que entonces hubo una infrafinanciación y el PP llevó a las CCAA a endeudarse. "Se plantea ahora una quita de la deuda solicitada ya por todas las CCAA y ahora directamente dicen que no. El PP se comporta como un autómata del no constantemente. Se trata de decir que no a lo que el Gobierno de España plantee".

Señala Alegría que 7 de cada 10 euros que se condonen van a ir dirigidos a comunidades autónomas del PP.

La polémica escena del 'eso no es así'

Pilar Alegría ha querido aclarar la imagen en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en al que se confirmó la subida del salario mínimo interprofesional. En aquel momento parecía que Pilar Alegría desautorizaba a Yolanda Díaz cuando decía que ese nuevo SMI cotizaba. En un susurro se escuchaba a Pilar Alegría decir: "Eso no es así".

Sin embargo, Alegría asegura que en ningún momento pronunció esas palabras y que en realidad lo que dijo fue: "Sí, sí". "Le tengo que reconocer que yo fui la primera sorprendida en decir, cómo han sacado esa frase de ese susurro", aseguraba.

"Con la vicepresidenta primera hablé antes, durante, después, hablamos todos los días. Lo importante de esta rueda de prensa es anunciar la subida del 61% del SMI", añade.

