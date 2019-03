"Pierden el tiempo en investigarme", dice el novio de Malen

El padre de la joven ha pedido que nadie se olvide de su hija. Arropado por 50 personas en Santa Ponça, Alejandro ha anunciado que convocará una manifestación el próximo sábado "para que el caso siga vivo". Alejandro se ha lamentado en Espejo Público que el caso de su hija se vaya olvidando entre la gente. "No entiendo por qué, pero la gente se olvida de que es una niña llena de vida y no conseguimos implicar a gente del Gobierno, al alcalde de Calviá o a la Delegación del Gobierno".

La Guardia Civil, por su parte, ha intensificado la búsqueda con la llegada de refuerzos a la isla. La investigación se centra también en el círculo más íntimo de la joven, de hecho han registrado la vivienda del novio de Malen, con el que hemos hablado en Espejo Público. "No me parece mal que me investiguen y me interrogen, pero sinceramente creo que están perdiendo el tiempo", afirma.