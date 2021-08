Piden al juez que eche a sus vecinos okupas en Valencia: "Se presentaron como una pobre pareja y al poco tiempo empezaron los problemas"

María y Fermín tienen la esperanza de que el juez les ayude y puedan recuperar l a tranquilidad. Desde que una pareja de okupas se instalaran en la casa de al lado de su vivienda en Massalfassar (Valencia) su vida se ha convertido en una pesadilla.

Estos okupas se presentaron como una pareja que no tenía dónde vivir y en un primer momento hubo entendimiento con los vecinos. Sin embargo, a los pocos días comenzaron los problemas. María y Fermín cuentan que los escándalos eran constantes, que encerraron a un perro en un balcón que provocó problemas de salubridad en la zona y que cada vez que llamaban a la Policía para denunciar la situación, los okupas incrementaban su mal comportamiento.

Tanto es así que, cuentan, los okupas ponen la tele a un volumen muy alto para no dejarles descansar en toda la noche. El estrés de la situación se ha agravado después de que María y Fermín hayan tenido a su segunda hija. Al día siguiente de haber regresado del hospital les cortaron la luz.

"No es justo que unas personas que no hacen nada ilegal tengan menos fuerza que las personas que hacen cosas ilegales y que se dedican a cometer delios", lamenta esta vecina. Esta noche han oído ruidos. "Parece que están destrozando la casa por si el juez les tiene que sacar", señala Fermín.

Tienen todas sus esperanzas puestas en este juicio. Su bebé tiene 15 días y lamentan que desde que nació su hija no ha podido estar con el bebé. "Psicológicamente estamos machacados. No es justo que con 15 días que tiene mi hija no hayamos podido pasarlos en familia". Su hija mayor, de 3 años y medio, también está afectada por ver a sus padres nerviosos y el nacimiento de su hermana.

Desde que denunciaron los hechos los okupas están recibiendo visitas de otras personas que incrementan la tensión.

Espejo Público ha hablado con la pareja de okupas. Aseguran que es una denuncia falsa y que nunca han amenazado las hijas de esta pareja. "En ningún momento hemos amenazado. Solo han sido molestias de música", señala uno de los okupas. Niegan la extorsión, y sí reconocen que les pidieron dinero para abandonar la casa, "pero no lo exigimos", cuenta la mujer.

