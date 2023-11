El arquitecto Joaquín Torres: "El español rico es cutre, Amancio Ortega hace donaciones por la presión mediática"

El número de milmillonarios en España crece más de un 15% hasta los 9.200. Según un estudio hay casi 1.300 nuevos millonarios. Ante tales datos los colaboradores de Espejo Público coinciden en que el prototipo de millonario ha cambiado con los años. Antes ser rico estaba asociado a pertenecer a una familia conocida, a vestir de una determinada manera y a tener mucho dinero pero las redes sociales han cambiado el paradigma.

Preguntados por su situación económica todos los colaboradores coincidían en que es buena. El periodista Rubén Amón ha reconocido que está en una posición de privilegio, bromea señalando que no amasa grandes fortunas pero afirma que su cuenta bancaria ha aumentado en los dos últimos años. Mientras Susanna Griso confirma que sus finanzas en los dos últimos años han ido a menos. Una afirmación que ha rebatido Amón diciendo que "sin pensarlo" cambiaría su situación de prosperidad por la "venida a menos de Susanna".

En el caso de Mariló Montero, se reconoce estable en la economía por sus ritmos laborales. "Soy bastante estable con mi economía por mis ritmos laborales. Ahora se considera rico a una persona que gana 3.000 euros al mes y no es eso", mantiene.

"No miro mi cuenta bancaria, que más me da un poquito más que un poquito menos"

Pero si hay un colaborador que se muestra tajante en cuanto a su situación económica ese es el arquitecto Joaquín Torres. Apunta que no mira la cuenta bancaria: "qué más da un poquito más un poquito menos, no tengo ni idea de cuánto tengo en el banco", asegura. Tiene cruzadas sus finanzas con su secretaria personal y otra persona para evitar problemas. Las transferencias que realiza las ordena y no las lleva a cabo él mismo. Sí mira "un poco más las cuentas del estudio y de la inmobiliaria" pero tampoco lleva un control exahustivo.

Para Torres, "el rico español es cutre". Habla del creador de Inditex, Amancio Ortega, uno de los milmillonarios patrios más internacional. Afirma que "cuando uno llega un momento tiene que aspirar a la excelencia. Podría hacer la mejor universidad del mundo de diseño", propone. Cree además que existe presión mediática para que Amancio lleve a cabo las donaciones que realiza.

Añade Amón que en los últimos años han aparecido nuevas categorías de ricos por las tecnologías y las redes sociales. "Es muy difícil ser multimillonario y por eso hay tantos que aspiran a destronarlos y no lo consiguen. La revancha social sigue estando ahí".