El arquitecto Joaquín Torres revela las exigencias de Penélope Cruz y Javier Bardem para decorar su casa: "Es penoso"

El arquitecto y colaborador de Espejo Público Joaquín Torres ha revelado en Espejo Público que fue el encargado de decorar la casa de los actores Penélope Cruz y Javier Bardem en Madrid. Afea la actitud de la pareja de actores oscarizados con la prensa. Joaquín Torres califica de "penoso" el proceso ya que cuando iban a hacer una visita a la casa tenían que vaciarlo todo para preservar su intimidad.

Señala además que ambos tenían muy poca conciencia de sí mismos. "No puedes ser los actores oscarizados de este país y que no salgas en ningún lado", lamentaba. Considera el arquitecto que los intérpretes tenían que asumir que generan un interés permanente. "Las visitas de obra eran terribles, tenían que vaciar la casa para que no les viera nadie", apunta.

El problema de los actores con uno de los materiales que eligieron para la vivienda

Torres ha revelado una de las mayores exigencias que tuvo la pareja en el proceso de diseño de la vivienda. Relata que habían elegido una madera de 30 centímetros de Porcelanosa para distintas partes de la casa. La madera era de un tono blanco roto que en un principio les entusiasmó para formar parte de la casa pero de la que después se arrepintieron. Finalmente se decidieron por cambiar de tono.

"Cuando estaba puesto no les gustó porque al cambiar de escala cambiaba un poco el tono", cuenta Torres. Señala que no les pareció bien el diseño y que pese a ser el tono que ellos mismos eligieron hubo que cambiar toda la casa porque no les convencía el resultado final. "Yo soy Porcelanosa y les digo que nanai", subraya.