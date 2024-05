Pesimismo en la sentencia a Daniel Sancho: "Ojalá me equivoque, yo auguro una sentencia severa"

En la última sesión del proceso judicial testificaba el acusado, Daniel Sancho, del que se obtenían las primeras imágenes desde que ingresó en prisión. El español está acusado del asesinato del cirujano mexicano Edwin Arrieta, con el que mantenía una relación. Sancho se habría mantenido firme a sus declaraciones anteriores, en las que afirmaba que todo se produjo en un acto de defensa propia, pero sí afirmaba sentirse "arrepentido y culpable".

Las autoridades judiciales tailandesas anunciaban el día en que se desvelará la sentencia. Sea cual sea el veredicto del juez, este se hará público el próximo día 29 de agosto

Sensaciones de la familia

A la salida de los juzgados de Samui, en Tailandia, donde acababa de concluir el juicio, el padre de Daniel, Rodolfo Sancho, se detenía a atender a los medios, mostrando su descontento y disconformidad con algunas informaciones publicadas en algunos medios: "Hay gente que está diciendo que soy inhumano, que nunca he dicho que sentía nada por la familia, que no he presentado mis condolencias. Es una absoluta mentira, es lo primero que hice cuando saltó todo esto".

Por otro lado, la prensa también consultaba a la madre, Silvia Bronchalo, a cerca de sus impresiones por el desarrollo del juicio y cómo afrontaría los meses de espera que tiene aún por delante. Silvia apenas emitía palabras al respecto pero reconocía "no" estar ni mucho menos animada.

¿Escenario favorable?

"Yo tampoco estaría animada sinceramente"

Beatriz de Vicente, licenciada en derecho penal y experta en criminología, aseguraba que tampoco tendría sentimientos favorables de encontrarse en la piel de la madre de Daniel Sancho. La colaboradora de Espejo Público estuvo presente durante algunas de las sesiones del proceso judicial, y por lo que presenció y percibió declara no sentir ningún optimismo.

De su experiencia en el país asiático, Beatriz de Vicente sacaba estas conclusiones: "Creo que el juez lo tenía claro desde hace ya varios días, que los indicios son solventes y de peso. Yo no auguro... ¡Ojalá me equivoque! Ojalá me equivoque, pero yo auguro una sentencia severa".

"Hay que simpatizar con la víctima y con su familia"

El periodista y también colaborador del programa, Rubén Amón, decía no entender el argumento de su compañera, teniendo en cuenta la magnitud del crimen del que está acusado el español. Añadía Amón que su nacionalidad no debería hacernos "simpatizar con Daniel Sancho", o influir en que el deseo debería ser "que haya justicia en el mejor sentido. Que la sentencia sea con arreglo a lo sucedido de verdad".

"Una pena de muerte no se la deseo yo a nadie. Yo soy abogada y estoy en contra de la pena de muerte", respondía Beatriz, que explicaba que las posturas de ambas partes son completamente diferentes y la versión de Daniel y su familia es que todo se produjo bajo unas circunstancias de defensa propia ante un intento de violación.