La periodista deportiva, Paloma del Río, sobre la trágica lesión de Carolina Marín: "No pudo y era tremendo, se ha preparado tanto"

Una nueva lesión de rodilla le ha costado a Carolina Marín la final de los Juegos Olímpicos de París. La jugadora de bádminton, que estaba disputando un partido ante la china He Bing Jiao, se vio obligada a retirarse del juego, pese a haber establecido un claro dominio durante el primer set, al imponerse con una puntuación de 21-14.

Javier Alba, colaborador de Espejo Público, lo ha calificado como "el momento más triste en la historia de nuestro deporte", y es que un mal apoyo, se tradujo en una grave de lesión en su rodilla derecha. Marín en un primer momento trató de seguir jugando con una rodillera, pero finalmente el dolor se impuso. La española se arrodilló en el suelo con lágrimas de impotencia y gritos de dolor, mientras su entrenador trataba de consolarla.

Mientras tanto, el público, al comprender la gravedad de la situación, se puso en pie y decidieron dedicarle una larga ovación a la triple campeona del mundo y heptacampeona de Europa mientras abandonaba el pabellón Porte de La Chapelle. Se trata de su tercera lesión en la rodilla, la segunda en la articulación derecha.

"Fue desagarrador"

Espejo Público ha logrado contactar con la periodista y comentarista de los Juegos Olímpicos, Paloma del Río, quien ha compartido algunos detalles sobre la jugadora de bádminton. "Fue desgarrador", comienza afirmando "ella ha peleado muchísimo, ha cuidado sus rodillas, las ha temido entre algodones, ha hecho todos los ejercicios...".

Del Río reconoce que tras el trágico partido, le vinieron a la cabeza las imágenes de cuando se rompió la rodilla por primera vez: "Estaba ella a las 24 horas con esas armaduras que les ponen en las rodillas, pero ya estaba tirando con el volante y tirando con la raqueta, y haciendo ejercicios, pero sin perder el objetivo, que era prepararse".

Muchas deportistas tienen problemas con el ligamento cruzado

A continuación tuvo problemas con la segunda rodilla: "Es que ha sido un cúmulo de circunstancias, una detrás de otra... y estamos viendo en el mundo del deporte, que el cruzado de las deportistas, una detrás de otra, en casi todos los ámbitos, está siendo su talón de Aquiles", observa la periodista.

De igual manera, ha compartido una de las conversaciones que mantuvieron, de forma previa a la lesión, "Ella me dijo, estoy esperando, estoy cuidando y me faltan tres meses, quiero que me duren las rodillas tres meses. Para hacer vida normal no tiene problema, pero para el deporte de élite ayer vimos que no pudo, y era tremendo, porque se ha preparado tanto, ha luchado tanto que ha sido una pena".

Paloma del Río, destaca el esfuerzo de la jugadora a la hora de volver a la competición: "Hizo un par de pases con su rival y no pudo, ella lo intentó de todas maneras, pero el dolor tiene que ser tan intenso que es imposible (...) eran 15 o 20 minutos más y estaba en la final". Al pasar a la final, Carolina Marín se habría asegurado la medalla de plata.