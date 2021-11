Pedro J. Ramírez: "España no merece un destino tan atroz como que Yolanda Díaz sea presidenta del Gobierno"

Pedro J. Ramírez, director de El Español, vuelca sus 40 años como director de periódicos como Diario 16, El Mundo ó ABC en el libro: 'Palabra de un director'.

Cree el comunicador que "la historia con mayúsculas es una trenza que se construye con historias con minúscula y en el momento que vives los acontecimientos no tienes la sensación si marcarán o no la historia porque no sabes cómo terminarán". Bajo su punto de vista se plasmó en prensa el 23-F y fue él quien destapó la trama de los GAL. "Es una especie de historia en marcha en la que un director de periódico tiene que tener reflejos para incorporar los nuevos elementos de lo que se va descubriendo incluso para cambiar de posición", apunta.

Pedro J. describe en una frase a los últimos presidentes de la democracia española:

- Felipe González: Un hombre con un gran carisma, pero sin escrúpulos ni sentido de los límites del poder.

- José María Aznar: El mejor presidente que ha gobernado en España con un error garrafal que fue la implicación de España en la Guerra del Golfo que ha empañado esa trayectoria en conjunto positiva.

- José Luis Rodríguez Zapatero: La mejor persona que ha pasado por Moncloa. El mejor ser humano que ha ocupado esa responsabilidad con una visión tal vez utópica e ingenua de lo que debe ser gobernar un país y un estado moderno y que cometió grandes errores y tuvo grandes aciertos.

- Mariano Rajoy: El peor presidente de la democracia en relación con las oportunidades de las que disfrutó, porque Zapatero nunca tuvo mayoría absoluta y Rajoy sí. Dilapidó un enorme capital como consecuencia de su abulia personal y política y muchos de los problemas que se engendraron durante su mandato los pagamos ahora.

Pedro Sánchez: El veredicto está por escribir. Es un gobernante legítimo condicionado por su exigua mayoría y la necedad atómica del Albert Rivera cuando desaprovechó la oportunidad de una mayoría estable de centro izquierda. Los nuevos aliados, que han sido los únicos que ya le quedaban posibles a Sánchez, probablemente estén llevándole por un camino de perdición.

Cree que España "no merece un destino tan atroz como el que supondría que una comunista como Yolanda Díaz por muy amable, simpática y flexible que parezca fuera presidenta del Gobierno". Cree que "Yolanda Diaz tiene ideas extremistas que serían nefastas para la sociedad española".

Sobre la posibilidad de que Pablo Casado ocupe el sillón de presidente, considera que "tiene más posibilidades Sánchez de revalidar su posición en la Moncloa que Casado de conquistarla". Mantiene Pedro J. que la causa está en "el lío interno del PP que debería ser zanjado por Casado con un respaldo expreso a Ayuso como líder del partido en Madrid y su incorporación al equipo de confianza". Añade que Ayuso es uno de los grandes apoyos de Casado junto con Feijóo, Moreno Bonilla y el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida. "El póker de ases del PP lo tiene que manejar Casado y solo si el combina estos 4 ases obtendrá un repóquer ganador, sino es así, Sánchez conseguirá mantener y ampliar su ventaja".

Define su libro como "un homenaje al periodismo y también como "la crónica de una decepción" en relación a la conducta de Juan Carlos I. Señala que él era un gran admirador del monarca y recuerda uno de sus viajes oficiales a Rusia en el que le acompañó. Allí el Rey dio discurso reivindicando los derechos humanos: "Él se volvió y me dijo: "Vaya lo que hemos dicho hoy aquí" , recuerda. La animadversión con el Rey vendría años después. Pedro J. le reprocha que se quedara "indolente en Mallorca con sus navegaciones y su aristocracia de bitácora ante la invasión de Kuwait en vez de venir a Madrid e implicarse por su relación con las monarquías árabes". Entonces el periodista escribió su primer artículo crítico hacia el rey emérito.

Cuenta que el Rey le cita en la Zarzuela y le revela que él ha influido en su destitución de Diario 16 diciéndole al propietario que no se sentara a su lado mientras Pedro J. siguiera siendo director. Hay una portada relacionada con el Rey Juan Carlos I por la que le suelen preguntar si era consciente de estar haciendo historia. Se trata de una portada El Mundo que revelaba que el Rey no estaba en España el día que firmó la ley constitutiva de la Universidad de La Rioja, sino que estaba en Suiza. "Se había producido la falsificación de la firma del Rey para tapar sus correrías irresponsables", mantiene el periodista.

