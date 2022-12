Patxi López, tras la resolución del Constitucional: "No entendemos que los jueces ocupen puestos que no les corresponden"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, señala que los socialistas siempre acatan las decisiones de la justicia y en este caso también lo harán con la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación parlamentaria de los cambios en el poder judicial. Sin embargo, califica de "grave" esta decisión "Es una resolución sin precedentes de algunos jueces en el poder legislativo. Nos están diciendo qué podemos hacer y qué no, y lo hacen de manera preventiva", mantiene.

"Antes de adoptar la decisión ya dicen que no se puede hacer. Esto no había pasado nunca y no entendemos que los jueces ocupen puestos que no les corresponden y adopten decisiones que no les corresponden. En lugar de inhibirse han adoptado decisiones para su no sustitución", mantiene.

Señala el del PSOE que "por primera vez en la historia de su país unos jueces paralizan la labor legislativa del pueblo español". Asegura López que hay 200 casos en los que se ha hecho una reforma exprés en 2 leyes orgánicas que afectan al poder judicial en 10 días y sin los informes preceptivos. Destaca que eso responde a cumplir un mandato constitucional, que tiene un mandato claro para renovar los órganos.

"Por primera vez unos jueces paralizan la labor legislativa del pueblo español"

Para López el PP tiene secuestrado el CGPJ desde hace 4 años y hay jueces que están incumpliendo la ley y bloqueando su propia sustitución. "Ante este bloque los grupos parlamentarios han decidido cambiar eso para poder cumplir la Constitución y poder sustituir a estos jueces. Ante esta premisa el Tribunal Constitucional dice que no se puede hacer esto, que ha sido tradición en este Congreso", explica.

No entiende que el TC alegue indefensión de algún grupo parlamentario que López no aprecia. "Lo que ha habido es una intromisión de algunos jueces en el poder legislativo. La derecha política apoyada en la derecha judicial sigue sin entender que el poder emana de las urnas y no de sus privilegios".

"El objetivo del PSOE es el de renovar los órganos judiciales"

Defiende que el objetivo de su partido es el de renovar los órganos judiciales "para que no vuelvan a suceder cosas como las que hemos visto". "Vamos a esperar a que se reúnan las mesas del Congreso y del Senado para ver cómo vamos a seguir con la tramitación de esta proposición de ley", avanza.