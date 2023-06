'La patronista' revela los trucos de estilo de la reina Letizia que hacen de sus looks un acierto seguro

Asun Domínguez, conocida en redes sociales como 'la patronista', ha analizado en Espejo Público los 'tips' de estilo que más luce la reina doña Letizia. Asegura que el cuello 'halter' favorece especialmente a la reina y cada verano vemos como estrena un par de vestidos con este cuello.

"Ella sabe que le sienta fenomenal, sabe que le potencia los brazos y lo utiliza. Casi siempre que lleva un cuello halter lleva un total look para dar protagonismo a los brazos. Llamamos cuello halter a aquellas prendas superiores en las que la sisa va al cuello", explica.

En este tipo de diseños las sisas despejan toda la parte del hombro. También hemos visto a la reina luciendo un vestido negro tipo lencero de total look con hombros al aire que no es exactamente un halter porque tiene una pequeña tira pero potencia los hombros. "Un cuello halter lo que hace es crear una forma de triángulo. Si tenemos unos brazos musculados nos los potencia pero si no lo son también los potencia", asegura Asun.

"A la reina no hay manera de sacarle ni media arruga"

Establece la experta que la reina es una persona que sabe vestir muy bien y potenciar lo que le interesa. "No hay maner de sacarle ni media arruga", sostiene.

Para que un diseño llegue a buen puerto hay muchas personas que intervienen en él. El diseñador crea la idea pero si las manos de patronistas y modistas no son expertas el vestido se puede estropear.

El traje de pedida de la reina, un ejemplo de una prenda mal ajustada

Susanna Griso ha recordado que cuando la reina tuvo la pedida de mano se compró un traje en Armani que fue muy comentado porque le quedaba grande. "Todos nos dimos cuenta de que le bailaba ese pantalón y esa americana", recuerda la conductora de Espejo Público. Afirma la experta que desde ese momento doña Letizia ha aprendido mucho en estilismo y sabe lo que le favorece.

"La reina viste atemporal, se pone vestidos de hace 5 años y le siguen quedando bien", subraya.