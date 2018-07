El Patronato de la Mujer, uno de los orígenes del robo de bebés

El Patronato de la Mujer fue una institución que se creó en 1952 y que acogía en esos centros a mujeres muy jóvenes y solteras, niñas en su mayor parte, que se habían quedado embarazadas. Había de todo; chicas que habían cometido un desliz, lo que en aquella época era imperdonable, las propias familias las ocultaban, o chicas que se consideraban descarriadas y que llegaban allí porque las llevaba la policía.

Allí, en esos centros gestionados por religiosas y según los testimonios de muchas jóvenes, hoy mujeres hechas y derechas, se las presionaba para que cedieran a los bebés y, en algún caso, según estos testimonios, sencillamente se les arrebataba. Esto, por increíble que parezca, continuó hasta mediados de los 80, en plena democracía.

La maternidad de Peñagrande, hoy en ruinas, era uno de los lugares gestionados por el patronato. En un lugar lamado el botiquín, se encontraban las cunas con los niños recién nacidos. "Si tu bebé entraba ahí, casi con toda seguridad, no lo volvías a ver", asegura una de las madres que dio a luz en este lugar.

Esta mujer, cuenta incluso, que una pareja se interesó por el bebé que esperaba. "Me dijeron que de cuánto estaba y si me lo iba a quedar. Yo les contesté que sí y se fueron. Luego vino la monja que me acompañaba y me criticó diciendo que era tonta, que había perdido un poco de dinero".