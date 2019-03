El parricida de Carabanchel se quería vengar de su exmujer

En su lugar, presuntamente degolló a su hijo pequeño de tan solo 19 meses y acuchilló al mayor de 5 años por la espalda. Ocurría en la madrugada del lunes en Carabanchel, Madrid. Según un vecino, "escuché un fuerte ruido y luego la mamá gritando y enseguida pasos en el pasillo de alguien corriendo".

Diego Cánepa, uruguayo de 32 años, se había separado de Verónica hace tan solo dos meses. Ella sufría maltrato pero nunca denunció. El pasado fin de semana, Diego le pide a su ex mujer, pasarlo con sus hijos. El domingo a las 8 de la tarde era la hora pactada para que los niños volvieran con su madre. A las 9, Verónica comienza a alertarse. Habla con él por teléfono. Diego esta borracho. Verónica se altera porque sabe que cuando él bebe, se pone violento. Rápidamente corre al piso que antes compartían y descubre una escena dantesca: el padre de sus hijos ha matado presuntamente a su bebé de año y medio, mientras el mayor, que aún respira, yace con un cuchillo clavado en la espalda. Tras ser operado, permanece grave pero no se teme por su vida.

Un vecino escuchó en torno a la medianoche los gritos de una mujer, que preguntaba '¿Cómo has podido hacer esto, por qué lo has hecho? "Lo he hecho por su bien". Dijo Jorge después de agredir a sus hijos. En su carta, afirmaba que los mataba "por el bien de los niños y para que no sufrieran por el modo de vida de su madre". Los expertos no pueden encontrar un porque para estos hechos pero sí una motivación. La venganza y el rencor hacia su ex mujer.

Cada vez son más frecuentes los casos en los que el padre acaba con la vida de sus hijos con el fin de hacer más daño a su pareja. De los 93 menores que murieron en los últimos 15 años víctimas de violencia de género, la mitad fallecieron a manos del padre o pareja sentimental. ¿Su objetivo? hacer sufrir a las madres de sus hijos.