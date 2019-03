"Me parece bien todo lo que se haga para encontrar a Marta"

Antonio del Castillo, el padre de Marta, se ha mostrado esperanzado con la nueva prueba que la policía quiere realizar a Miguel Carcaño. Un test neurológico muy novedoso en nuestro país que podría equivaler a un "test de la verdad". Es un test que se conoce con el nombre técnico de p300.

"Me parece muy bien que se haga esta prueba y sobre las dudas de que sea legal o no, yo ceo que es legal siempre que un juez lo autorice. Lo que no se es si Carcaño se querrá o no someter a este test. Todo lo que se haga para encontrar a Marta es poco", ha declarado en Espejo Público. Antonio del Castillo ha valorado muy positivamente todos los movimientos que está haciendo la Policía.

El test, que ya se ha realizado con éxito en otro caso en España, el del descuartizador de Ricla. Tiene validez en Estados Unidos, Japón y otros países de Europa.