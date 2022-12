El padre del niño de 8 años hallado muerto en Ceuta: "Dicen que le pueden haber hecho esto o lo otro"

Un niño de 8 años ha sido hallado muerto en un terraplén cercano a su domicilio en Ceuta. El pequeño Mohamed presentaba un golpe en la cabeza y se encontraba semidesnudo en el terraplén contiguo a la pista en la que había estado jugando al fútbol.

Espejo Público habla con Abdelmalik, el padre del pequeño. Apunta que toda la familia está destrozada por esta noticia. "Es un niño de 8 años. Estamos esperando a ver lo que nos dicen y que nos traigan al niño para enterrarlo al pobre", afirma visiblemente afectado por los hechos.

Este padre no quiere sacar conclusiones sobre las causas de la muerte y está a la espera de que la Policía le comunique los resultados de la investigación. "Hay comentarios de que se ha caído o le han hecho esto o lo otro, pero hasta que la Policía no lo diga no sabemos qué ha pasado", mantiene el padre.

"Es un niño que siempre sale y luego vuelve a merendar o a beber agua"

La tarde en la que desapareció Mohamed le dijo a su familia que se iba a jugar al fútbol. "Salió a las 19,30 horas y ya no ha vuelto más", lamenta. "Es un niño que no va a ninguna parte, juega siempre cerca de la casa. Son unos 25 metros. No sé cómo le ha pasado esto. No sé cómo sacar esta tragedia a la luz", señala.

Cuando pasaban las horas y el niño no regresaba la familia salió en su busca. Normalmente volvía a merendar o a beber agua, o incluso al servicio. A las 22.00 horas como mucho se recoge y no sale más porque tiene colegio.

Al ver que el niño no aparecía presentó una denuncia, tras lo que se activó el dispositivo de búsqueda. Los familiares y vecinos se sumaron a las batidas de rescate. "Hemos pasado al lado de él y no lo hemos encontrado", lamenta. A las 8.00 horas salió el sol y el cuerpo fue hallado por un policía nacional. Los investigadores les han comunicado que a lo largo de la mañana tendrán los resultados de la autopsia.

"También es culpa mía porque no le llevé conmigo al pobre"

En el punto en el que apareció el niño hay cámaras de vigilancia , unas imágenes que los investigadores estudiarán en busca de pruebas que puedan esclarecer el caso. Los amigos cuentan que se fueron a casa y le dejaron solo en el campo de fútbol. Se le perdió la pista sobre las 19.30. "También es culpa mía porque no le llevé conmigo al pobre, porque siempre le llevo conmigo", mantiene el progenitor. El padre del pequeño se siente arropado por sus vecinos y agradece el las muestras de afecto de su entorno.