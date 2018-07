El padre de la joven de Baeza arremete contra el centro de menores por no vigilarla lo suficiente

Domingo, el padre de Julia, la joven de Baeza, ha cargado contra los responsables del centro de menores donde se encontraba su hija por no vigilarla demasiado. "No entiendo qué tipo de gente hay en esos centros porque no la han controlado como debían". "Desapareció por la noche y a la familia tardaron mucho en avisarnos", se ha lamentado amargamente. Domingo se tiene que presentar varias veces al mes en el juzgado ya que se encuentra en libertad con cargos, "se han dicho muchas cosas y no son ciertas. Yo no he hecho nada más de lo que cualquier padre haría" ."La queremos y la necesitamos, es nuestra vida, necesitamos que vuelva", ha pedido Domingo ante las cámaras de Espejo Público.