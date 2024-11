Paco Vázquez, sobre la declaración de Aldama: "Se guarda silencio y esto responde a una deriva caudillista del PSOE"

Paco Vázquez, exdiputado socialista, exalcalde de La Coruña y también exmilitante socialista, señala que ante las declaraciones de Víctor de Aldama en las que asegura que presentará pruebas sobre varios casos de corrupción del PSOE, "siente el disgusto de cualquier ciudadano".

Lamenta que estemos asistiendo a un caso en el que "existe una trama de corrupción que no se trata de situaciones como las que vivimos anteriormente, sino que es una trama organizada que afecta a personas y cargos importantes de alta responsabilidad, algunas demostradas y probadas". Mantiene el del PSOE que "evidentemente será algo que pone en gran valor un principio por el que muchas personas luchan que es el mantener la separación de poderes, esto pone en valor la independencia del poder judicial, que puede ser controlado por el poder político".

"No podemos olvidar que gran parte de lo que ha declarado Aldama coincide con el informe emitido por la UCO"

Insiste el del PSOE en que hay dos factores que no podemos olvidar: "gran parte de lo que ha declarado Aldama coincide con el informe emitido en su momento por la UCO". "Este señor está haciendo unas declaraciones en las que se autoinculpa y agrava de una manera importante su propia situación procesal. Tiene que tener detrás un aval de pruebas que determinan que lo que dice es cierto porque ha dado un paso aparentemente negativo contra sus propios intereses"

"No entiendo cómo no ha habido una respuesta dentro del PSOE"

A Paco Vázquez le cuesta entender cómo no ha habido una respuesta dentro del PSOE porque "el que está siendo más afectado gravemente es el propio PSOE". "La respuesta debía venir del propio partido donde se debía exigir una explicación". Considera que este caso está poniendo en duda la honorabilidad del PSOE desde el punto de vista ético. "No se ha dado ninguna explicación hasta hoy, se guarda silencio siempre y no se responde y es el propio partido el que debía exigir una explicación al menos". Según el exsocialista esto responde a "una deriva caudillista del PSOE".

"No va a haber solución política a este problema"

Recuerda que según el acuerdo con la 'doctrina de Bolaños', cuando se indulta a un inculpado del caso Gurtel Aldama pasa a tener la condición de testigo protegido y amparado por el Gobierno.

Es tajante y "no cree que vaya a haber solución política a este problema porque los partidos que conforman la coalición no van a dejar caer al actual Gobierno socialcomunista". Establece que "cuanto más débil sea la actuación del Gobierno más beneficios obtienen los partidos que lo están sustentando parlamentariamente".

