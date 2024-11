Paco Marhuenda estalla contra Arsenio Escolar por la DANA: "Por más que hables, yo grito más"

Espejo Público ha vivido un momento de tensión en medio de la tertulia política. Los colaboradores Paco Marhuenda, director de La Razón, y el periodista Arsenio Escolar debatían sobre las responsabilidades que se tendrán que depurar después de la DANA que ha dejado más de 220 muertos en la Comunidad Valenciana.

Marhuenda afeaba a su colega Escolar "la contundencia con la que pontifica" sobre cómo dirimir responsabilidades. "Yo no estoy tan seguro como tú, me gustaría tener tus conocimientos universales y saber a ciencia cierta lo que va a pasar. Ser el mejor jurista, el mejor ingeniero de caminos".

Unas acusaciones a las que Escolar respondía diciendo que este ha sido un proceso donde han participado muchas administraciones y donde "hay tantas dudas razonables".

"No sales del relato de que todo el Gobierno lo hizo maravilloso"

Para Marhuenda "el Gobierno tiene capacidad para hacer muchas cosas", en relación con las medidas de prevención que pudo llevar a cabo la tarde de la DANA. "No sales del relato de que todo el Gobierno lo hizo maravilloso y que Marlaska es la pera limonera", le espetaba al periodista.

"Yo no he sido comunista como tú y no vas a impedir que hable", proseguía Marhuenda. Una afirmación que automáticamente después respondía Marhuenda: "Lo que hizo el Gobierno está bastante mejor que todo lo que hizo la Generalitat".

"Este debate parece una asamblea de la facultad como hacen los comunistas"

La tensión en el plató ha ido en aumento hasta que Marhuenda ha comenzado a gritar: "Por más que hables yo grito más, lo has entendido. Esto es de una mala educación insufrible, no tengo porque aguantar esto, que hable Arsenio y así hay pensamiento único. Esto no puede ser, un debate donde no se permita hablar como si fuera una asamblea de la facultad, como lo hacen los comunistas".

Un rifirrafe que ha sido resulto por la periodista Elisa Beni, que ha querido dar su propia opinión sobre la gestión de la DANA.

