"Oye ¿Tu no te apellidarás Bretón?"

Solo una hora después de denunciar que ha perdido a sus hijos en el parque, José Bretón llama a una vieja amiga a la que no ve desde hace 14 años. "Hacía años que no hablábamos. La tarde que se perdieron los niños, me llamó por teléfono. Me preguntó qué tal estaba y me dijo que se venía a vivir a Córdoba. Me dijo que se acordaba de mí, que quería que quedáramos y me dijo: A ver si nos vemos", asegura esta joven.

Después de esta llamada, se producen más, Jose Bretón tiene mucho interés en retomar esa relación mientras no se sabe nada de sus hijos. Mantiene largas conversaciones con ella por teléfono. Esas llamadas se producen desde la casa de sus padres, una casa permanentemente vigilada por la Policía. Sólo han pasado horas de la desaparición de Ruth y Jose y José Bretón, lejos de estar angustiado por la desaparición de sus pequeños, habla con esta antigua amiga y le propone quedar.

Jose: "Me estoy acordando de hace 14 años cuando me rechaceste un beso porque tenías un flemón".

Chica: "De eso hace un montón de años"

Jose: "Tengo grabadas las conversaciones que tuvimos entonces. ¿Qué tal el fin de semana?"

Chica: "He estado de despedida de soltera"

Jose: "Cuando pueda te llamo y nos vemos. Hace mucho que no nos vemos, pero seguro que estás mas guapa. ¿Puedo acompañarte un día a tu casa, después del trabajo?"

Chica: "Sí, cuando quieras"

Coquetea con ella, no le cuenta que está casado y no le menciona a sus hijos para nada. Espejo Público ha podido hablar con esta chica que nos ha confesado sentirse aterrada. José Bretón, lejos de preocuparse por el paradero de sus hijos, propone una cita a esta chica.

Jose: "¿Podemos quedar mejor a las 10:00?"

Chica: "Ya es tarde"

Jose: "Oye, es que estoy colaborando con la policía en un caso, así que intentaré ir mañana a tu trabajo"

Chica: "¿Qué pasa?"

José: "Mañana te lo cuento"

Chica: "Oye, ¿tú no te llamarás de apellido Bretón?"

José: "Luego te lo cuento".