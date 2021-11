Ortuzar: "A Bildu le falta decir que matar estuvo mal y no fue un fenómeno meteorológico"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, considera que en el Gobierno hay prisa por arrancar la transición energética cuando no hay bases para ello. "No podemos pasar de la noche a la mañana a las energías renovables y despreciar el gas", señala. Describe al País Vasco como una comunidad muy gasificada en la que este invierno "se va a pasar mal" porque miles de hogares dependen del gas. Pese a ello, descarta el apagón energético. "A la gente hay que transmitirle tranquilidad, que dejen de comprar hornillos porque salvo que vayan de camping no lo van a usar nunca", bromea.

No cree que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiera blanquear a Bildu para gobernar con ellos. Aunque sí añade que "como a veces dependen de esos votos necesitan poner el escaparate atractivo y que todos los elementos pasen esos filtros de exigencia democrática". Cree Ortuzar que "el PSOE ha sido un poquito demasiado indulgente con las actitudes de Bildu", aunque reconoce que ellos son "los primeros interesados".

El del PNV vería con buenos ojos una contienda electoral con Bildu si es entrañara que la formación diera los pasos que les piden y no acaban de dar. "Que digan que matar estuvo mal, que no debió ocurrir y no fue un fenómeno meteorológico. Que hubo gente que hizo acciones violentas y con eso valdría".

Marlaska ha anunciado el fin de la dispersiónde los presos etarras. Expone que desde el PNV siempre han reclamado el fin del alejamiento porque no es un castigo al preso sino a sus familias. Apoyan esas medidas y como dice el Código Penal "para favorecer su reinserción lo lógico es que estén lo más cerca de su entorno natural".

Mantiene Ortuzar que actualmente salimos de un perdido muy complejo que es el de la pandemia donde han renacido con fuerza ciertos conflictos. "Está el calentamiento de la economía que produce cierta inflación", destaca.

