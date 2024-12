Oriol Junqueras: "Tenemos poca confianza en el PSOE y por eso vamos a ser más exigentes"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, habla con Espejo Público después de resultar vencedor en las primarias de su partido, Esquerra Republicana. Asegura que tiene la sensación de que en general "el ruido solo beneficia a los ruidosos y perjudica a las grandes mayorías silenciosas de ciudadanos que se enfrentan a problemas cotidianos como por ejemplo los alquileres, la vivienda y la calidad de los puestos de trabajo".

Lamenta que "dediquemos mucho tiempo al ruido y poco a resolver a los problemas que afectan a la ciudadanía". Advierte además que Esquerra Republicana va a ser exigente y que se necesitan herramientas para ayudar a los ciudadanos a resolver los problemas que tienen cada día.

"No hay ningún interés especial en que haya un Gobierno PP Vox"

Ante la moción de confianza que plantea Junts, señala que no hay ningún interés especial ni prisa en que haya un Gobierno de PP y Vox. "El PP no es ninguna garantía en términos de no corrupción", señala. No hay ningún interés porque están convencidos que no contribuyen a resolver los problemas que afectan a la sociedad. Mantiene que no tienen interés en que PP y Vox gobiernen y señala que tiene todo el interés del mundo y "el deber de exigir al PSOE que cumpla con sus compromisos en la medida en que los compromisos son importantes".

"No hay confianza en que el PSOE cumpla con sus compromisos"

Junqueras ve que hay muchas razones por las cuales votar no a un acuerdo con el PSOE y la principal de ellas es que "no hay confianza en que el PSOE cumpla sus compromisos". "Seguro que en algunos casos los cumple mucho más tarde de lo que debería pero en otros no se cumplen y tienen poca confianza en el PSOE", advierte. "Tenemos poca confianza en el PSOE y por eso vamos a ser más exigentes".

Sobre los plazos de Esquerra para el cumplimiento de la financiación singular en Cataluña, determina que el PSOE debe decidir cuándo va a cumplir sus compromisos y mientras no los cumpla no puede aspirar a que haya nuevos acuerdos. "La pelota está en el tejado del PSOE, que debe decidir si debe cumplir o no quiere cumplir. Si no cumple es evidente. Si el PSOE no quería firmar los acuerdos, que no los hubiese firmado, pero debe dejar de priorizar su agenda partidista y poner por delante los intereses del conjunto de la ciudadanía", establece Junqueras.

