Junqueras advierte a Sánchez: "No habrá presupuestos hasta que se cumplan los acuerdos incumplidos"

Oriol Junqueras volverá a presidir ERC tras imponerse ayer en la segunda vuelta de las elecciones internas del partido con el 52,2 % de los apoyos a la candidatura de Xavier Godàs, que ha reunido el 42,2 % de los sufragios. Un 5,6 % ha votado en blanco.

El renovado líder, que había liderado la formaciónentre 2011 y el pasado mes de junio, regresa al puesto que abandonó en medio de las presiones de los afines a Rovira y a Pere Aragonès. Estos abogaban por un cambio de caras en la cúpula de la formación para afrontar el nuevo ciclo político tras acumular cuatro derrotas electorales.

En su discurso tras proclamarse ganador, Junqueras se ha mostrado "orgulloso", a la vez que ha manifestado que siente "una enorme responsabilidad" y ha advertido a los de Illa y Sánchez que «no habrá presupuestos hasta que se cumplan los acuerdos incumplidos», achacando la pérdida de confianza de la ciudadanía hacia ERC a esos incumplimientos. "Y esto no volverá a pasar", ha sentenciado.

Así las cosas, Junqueras ha remarcado el mensaje que ha ido lanzando durante las últimas semanas: "Es imposible que exista una propuesta presupuestaria lo suficientemente buena, que sea la que Cataluña necesita y merece, si los socialistas no cumplen con todos los compromisos ya adquiridos". Si no lo hacen, ha añadido Junqueras, no habrá nuevos pactos. Esta es "una nueva ERC, grande y ambiciosa" que no repetirá "lo que quizás ha pasado en algún momento, quizás más de lo necesario", ha agregado en un dardo a su exnúmero dos, la secretaria general saliente, Marta Rovira, que fue la encargada de capitanear las negociaciones sobre la investidura de Salvador Illa.

Condonación de la deuda

Entre lo pactado con el PSOE para investir a Pedro Sánchez y con el PSC para hacer lo mismo con Illa está la condonación del 20% de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica y la creación de un sistema de financiación para Cataluña equivalente al concierto económico vasco, con capacidad para que la Generalitat recaude la totalidad de impuestos del Estado como IRPF, IVA o Sociedades y entregue al Estado una cantidad a determinar. Nada de todo esto se ha concretado hasta ahora, aunque se haya anunciado repetidas veces.

En este sentido, en la Conferencia de presidentes autonómicos celebrada en Santander el pasado viernes, Sánchez se comprometió a la condonación de la deuda del FLA a todas la CC.AA, pero este anuncio no es suficiente para los independentistas, que solo aceptan acuerdos bilaterales en los que no se vean implicados, ni beneficiados, el resto de comunidades.

Cambios

La secretaría general recaerá en la actual líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, relevando en el cargo a Marta Rovira. La nueva número dos del partido, en alusión a una eventual entrada de los republicanos en el gobierno de Jaume Collboni, ha dicho que la decisión la tomarán los militantes de la capital catalana, porque se debe respetar "la autonomía municipal".

Preguntado Junqueras por si acometerá cambios en los liderazgos de los grupos parlamentarios, el recién elegido insinuó que sí, puesto que se ha mostrado partidario "de la continuidad en lo que es bueno y de la renovación de lo que se puede mejorar".

En el caso del Parlament, su presidente y su portavoz, Josep Maria Jové y Marta Vilalta, eran partidarios de la candidatura de Nova Esquerra Nacional, igual que lo era la portavoz adjunta en el Congreso, Teresa Jordà, que aspiraba a ser la vicepresidenta del partido.

El reelegido líder de ERC se enfrenta a una presidencia con muchos frentes abiertos. Entre ellos, la competencia de Junts, la división dentro de su partido y la duda de qué hacer con el presidente del Gobierno y el de la Generalitat de Cataluña.

