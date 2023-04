La opinión de Carlos Alsina sobre la estrategia de Yolanda Díaz: "Es difícil de interpretar que vaya a la confrontación directa con Pablo Iglesias"

Carlos Alsina, presentador de Más de Uno en Onda Cero, ha charlado con Susanna Griso para valorar la actualidad de la semana. El periodista ha comentado que su espacio en el programa se haya cambiado a los martes tras el estreno del espacio 'Informe Redondo', de la mano del analista político Iván Redondo. "Yo quería saber qué tiene Iván que no tenga yo", bromeaba. "Sabes qué pasa que le hemos fichado de aquí a las elecciones y vamos con un 'Informe Redondo' todos los lunes. Se nos juntaba todo, a Ayuso a Redondo y digo si le doy pie a Carlos va a quedar un espacio muy reducido y lo que he hecho es proteger tu franja", respondía Susanna Griso.

"La separación está lastrando las opciones de Sumar"

En opinión de Iván Redondo esta guerra fratricida entre Podemos y Sumar está lastrando las opciones de Sumar y en los sondeos se está viendo cómo están bajando en intención de voto y cree que la opción de Sumar se ha presentado demasiado pronto. Una postura que comparte Alsina ya que cree que la bronca interna es un poco disuasoria para los votantes de ese ámbito. Ve un poco difícil de interpretar las declaraciones de Yolanda Díaz a Jordi Évole. Cree Alsina que la líder de Sumar en su momento tuvo que salir a decir algo cuando Iglesias la eligió a dedo. "Dos años después está haciendo ese ejercicio de emancipación", mantiene.

Para el periodista el activo político de Yolanda es el buen talante y ahí está su carisma. "Se la ve como una persona que evita el choque y la confrontación. Mónica García se desmarcó rápidamente de la tutela de Pablo Iglesias cosa que no hizo Yolanda Díaz", añade. "Yo en su momento dije que me parecía una falta de respeto a Yolanda Díaz, un comportamiento machista, que la colocaba a ella en una situación difícil", apunta sobre el momento en el que Pablo Iglesias eligió a Yolanda Díaz como su sucesora.

"Que PP y PSOE se pongan de acuerdo es una situación inédita"

El portavoz socialista en el Congreso Patxi López ha pactado 5 enmiendas de la ley del 'solo sí es sí' con el PSOE, después de asegurar en varias ocasiones que no habría espacio para los acuerdos. "El hecho de que se entiendan los dos grupos mayoritarios de la Cámara es una situación inédita, solo dura una semana para la cuestión de la ley del 'solo sí es sí'. Ahora no solo negocian sino que pactan cómo va a quedar el Código Penal. Escuchamos a la ministra Pilar Alegría diciendo que el PP es un partido antisistema e igual esta misma semana que pactan no conviene decir esto. Vemos al PP que no tiene mucho interés en que Sánchez le agradezca lo que está haciendo por él", apunta.