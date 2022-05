Oksana, superviviente de la guerra de Ucrania que ha dejado en Borispol a su abuela centenaria: "Tengo el corazón dividido"

Durante semanas Oksana ha ejercido como corresponsal de guerra desde Borispol. Esta ucraniana ha vivido en España durante los últimos 22 años. Días antes de que Rusia comenzara la guerra en Ucrania viajó a su país. Iba a ser un viaje por unos días para ayudar a su madre con el cuidado de su abuela centenaria pero el conflicto le atrapó.

En sus conexiones con España Oksana aprovechaba para pedir ayuda para el ejército ucraniano. Formaba parte de una asociación de mujeres que se unían para planificar la logística de los soldados.

"Mi abuela me decía que si yo la dejaba sola en Ucrania iba a morir"

Cuenta que su abuela anciana estaba muy nerviosa por la guerra. Ella ya vivió la II Guerra Mundial y le era imposible trasladarse para ponerse a salvo de esta por problemas de salud. Lleva días con el corazón dividido sin saber si quedarse allí o regresar. "Dejar a mi abuela no era tan fácil. Me estaba diciendo que si yo me iba se iba a morir. Me decía que se lo habían dicho", señala.

Su ciudad, Borispol, tiene un aeropuerto internacional y pensaron que las fuerzas rusas lo iban a bombardear desde Járkov como ha ocurrido en otras ciudades cercanas como Bucha e Irpin. Agradece la ayuda que ha tenido de muchas personas tras dar a conocer su historia en televisión. Señala que una chica polaca que se llama Evelina monitorizó su regreso. Su salida de Ucrania fue a las 6.00 horas con la recogida de un vehículo que la llevó hasta Kiev y desde allí llegó a la frontera con Polonia.

Agradece que la gente que ha colaborado con ella se portara tan bien y dieran muestra de tanta solidaridad. En Polonia la acogieron en una Iglesia y le facilitaron billetes de tren gratuitos.